Сонячні панелі можна викинути: нова вітряна турбіна дає несподівану перевагу (фото)

У домашніх сонячних батарей з'явився потужний конкурент — вертикальна вітряна турбіна. Вона компактна, працює тихо і здатна генерувати енергію цілодобово.

У сфері приватної відновлюваної енергетики панелі вважаються лідерами, але тепер ситуація може змінитися. Американська компанія Urban Green Energy розробила незвичайну вітряну турбіну UGE-4K, здатну стати вигідним рішенням для дахів міських будинків, пише EcoNews.

UGE-4K має вертикальну вісь обертання. На відміну від гігантських промислових "вітряків", вона не займає надто багато місця (4,6 метра у висоту, 3 метри завширшки) і може бути встановлена на звичайних будівлях.

На відміну від сонячних модулів, вона генерує електрику незалежно від хмарності. А головна перевага — вертикальна конструкція, що дає змогу вловлювати вітер з будь-якого боку, що враховує турбулентність і непередбачуваність вітрових потоків у міських умовах.

Вертикальна турбіна Urban Green Energy UGE-4K Фото: Urban Green Energy

Рівень шуму від турбіни — лише 38 децибел, що майже вдвічі тихіше за бензинові генератори. Таким чином, оснащення житлових районів таким обладнанням не викличе дискомфорту. Номінальна потужність — 4 кВт. Вона починає виробляти енергію вже за слабкого вітру (від 3,5 м/с) і може витримувати ураганні пориви до 55 м/с.

Крім очевидної незалежності від сонця, у вертикальних турбін є й інші практичні бонуси. Порівняно з сонячною станцією такої самої потужності площа, яку вони займають, набагато менша. До того ж міцна конструкція майже не потребує обслуговування: вуглецеве волокно і склопластик дуже стійкі до суворої погоди.

Раніше повідомлялося, що пристрій із Голландії перетворює вітер на енергію дивовижним способом. Апарат EWICON розроблено в Делфтському технічному університеті (Нідерланди). Цей електростатичний перетворювач не має рухомих частин, але генерує електрику.