Забудьте про турбіни: пристрій із Голландії перетворює вітер на енергію дивовижним способом

Пристрій EWICON розроблено в Делфтському технічному університеті (Нідерланди). Цей електростатичний перетворювач не має рухомих частин, але генерує електрику.

Використовуючи краплі води для генерації електроенергії, EWICON може стати заміною звичним для нас вітряним турбінам, пише видання ecoticias.com.

Конструкція створена на базі сталевої рами у формі літери "О". Завдяки такій формі пристрій спрямовує електрично заряджені краплі води на вітер і живиться виключно потоком повітря. При цьому енергія вітру перетворюється на електрику без турбіни. Принцип роботи полягає в такому: всередині рами сопло розпилює позитивно заряджені краплі води на поле електродів. Під дією вітру краплі відводяться від випромінювача, і електричний потенціал системи збільшується. Земля відіграє роль негативного колектора, і за досить високої напруги виробляється електрика.

EWICON використовує принцип електричної індукції. Під час вітру позитивно заряджені частинки віддаляються від нейтрального випромінювача, створюючи електричне поле. Цей потенціал можна накопичувати й уловлювати. Заряд, який може переносити кожна крапля, визначається її розміром і поверхневим натягом. Атмосферні умови та випаровування створюють деякі інженерні складнощі. Краплі також повинні зберігатися досить довго, щоб досягти колектора, причому без втрати заряду. Як і у випадку зі стільниковою турбіною, ви зможете отримувати безкоштовну електрику з дому, якщо пристрій комерціалізують.

Основний принцип роботи EWICON — це сопла. Генератор не має лопатей, які з часом потребують очищення та заміни. Система безшумна і безпечна для людей і птахів. Система має акуратний та естетично привабливий вигляд.

Краплі води в системі можуть накопичувати досить багато енергії за умови правильного управління. Вони здатні виробляти близько 100 Вт енергії за оптимальних умов. Якщо генератор масштабувати, то він отримає величезний потенціал як конкуруюче рішення у сфері зеленої енергетики.

Вчені встановили прототип на території кампусу, пізніше подібний пристрій підключили до вивіски на даху будівлі Stadstimmerhuis 010 в Роттердамі. Під час випробувань дослідники переконалися, що електрогенератор EWICON може бути інтегрований у міське середовище, особливо там, де великі турбіни недоцільні.

