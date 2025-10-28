Забудьте о турбинах: устройство из Голландии превращает ветер в энергию удивительным способом

Устройство EWICON разработано в Делфтском техническом университете (Нидерланды). Этот электростатический преобразователь не имеет движущихся частей, но генерирует электричество.

Используя капли воды для генерации электроэнергии, EWICON может стать заменой привычным для нас ветряным турбинам, пишет издание ecoticias.com.

Конструкция создана на базе стальной рамы в форме буквы "О". Благодаря такой форме устройство направляет электрически заряженные капли воды на ветер и питается исключительно потоком воздуха. При этом энергия ветра преобразуется в электричество без турбины. Принцип работы заключается в следующем: внутри рамы сопло распыляет положительно заряженные капли воды на поле электродов. Под действием ветра капли отводятся от излучателя, и электрический потенциал системы увеличивается. Земля играет роль отрицательного коллектора, и при достаточно высоком напряжении вырабатывается электричество.

EWICON использует принцип электрической индукции. При ветре положительно заряженные частицы удаляются от нейтрального излучателя, создавая электрическое поле. Этот потенциал можно накапливать и улавливать. Заряд, который может переносить каждая капля, определяется ее размером и поверхностным натяжением. Атмосферные условия и испарение создают некоторые инженерные сложности. Капли также должны сохраняться достаточно долго, чтобы достичь коллектора, причем без потери заряда. Как и в случае с сотовой турбиной, вы сможете получать бесплатное электричество из дома, если устройство коммерциализируют.

Основной принцип работы EWICON — это сопла. Генератор не имеет лопастей, которые со временем требуют очистки и замены. Система бесшумна и безопасна для людей и птиц. Система выглядит аккуратно и эстетически привлекательно.

Капли воды в системе могут накапливать довольно много энергии при правильном управлении. Они способны вырабатывать около 100 Вт энергии при оптимальных условиях. Если генератор масштабировать, то он получит огромный потенциал в качестве конкурирующего решения в сфере зеленой энергетики.

Ученые установили прототип на территории кампуса, позже подобное устройство подключили к вывеске на крыше здания Stadstimmerhuis 010 в Роттердаме. В ходе испытаний исследователи убедились, что электрогенератор EWICON может быть интегрирован в городскую среду, особенно там, где крупные турбины нецелесообразны.

