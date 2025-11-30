Знають, що і куди летить: як радіотехнічні війська обороняють небо України, — інтерв'ю

В Україні 30 листопада відзначають День радіотехнічних військ Повітряних Сил, які грають ключову роль у відбиванні російських атак дронами, ракетами, та іншими засобами повітряного нападу.

Радіотехнічні війська (РТВ) працюють непомітно, тому багато українців можуть не усвідомлювати, що завдячують життям саме їм. Аби це виправити, Фокус поспілкувався з офіцером радіотехнічних військ повітряного командування "Південь" підполковником Дмитром Дворником.

Чим займаються радіотехнічні війська Повітряних сил?

Радіотехнічні війська — це життєво важливі "очі" українського неба. Саме РТВ є основним джерелом інформації про повітряну обстановку, зокрема і в зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Їх робота — безперервний радіолокаційний моніторинг, виявлення повітряних загроз і миттєва передача інформації усім складникам ППО.

Відео дня

Фактично, кожна оголошена повітряна тривога починається з роботи РТВ. Вчасне виявлення повітряної цілі: чи то ракети, чи ударного дрона, чи авіабомби, означає додаткові секунди для ППО і шанс на порятунок цивільних.

З початку повномасштабного вторгнення лише на півдні країни підрозділи РТВ виявили й супроводили понад 280 тисяч ворожих повітряних цілей. А мобільні вогневі групи радіотехнічних військ знищили 548 з них.

Радіотехнічні війська виявляються дрони, ракети та інші повітряні загрози Фото: Повітряне командування "Південь"

Яку роль вони відіграють у відбитті російських атак: ракет, дронів, керованих авіабомб, літаків, вертольотів?

Без перебільшення — ключову. Бо без них ніхто не знатиме, що, звідки й на якій швидкості летить. Чим раніше радіолокаційні станції виявлять ціль, тим більше часу матимуть сили оборони, щоб відреагувати. Для балістичних ракет, які долітають за лічені хвилини — це питання буквально секунд.

Не менш важливим фактором є стійке супроводження цілі на всьому маршруті її польоту, а також точність визначення її місцеположення та типу. Це дає змогу підрозділам Сил оборони оперативно ухвалювати рішення щодо їх знищення.

Тому РТВ — це фундамент, на якому стоїть уся система протиповітряної оборони.

Як радіотехнічні війська допомагають застосувати перехоплювачі, зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, засоби РЕБ?

У сучасній війні радіолокаційні дані — це основа всього. Авіація застосовує її для наведення літаків і гелікоптерів-перехоплювачів, зенітні ракетні війська — для точного наведення та знищення повітряних цілей, а підрозділи РЕБ — для своєчасного увімкнення засобів придушення.

Мобільні вогневі групи також використовують радіолокаційну інформацію для орієнтування, визначення секторів стрільби та, як наслідок, успішного ураження повітряних цілей.

Ефективність виконання завдань усіма зазначеними підрозділами безпосередньо залежить від якості радіолокаційної інформації, її точності та достовірності.

Україна використовує різні радіолокаційні станції для ППО Фото: Армія Inform

Як радіотехнічні війська взаємодіють з пілотованою та безпілотною авіацією?

Тут працює правило: без координації — немає успіху. Радіотехнічні війська тісно взаємодіють з усіма складниками Сил оборони України. Взаємодія з пілотованою авіацією забезпечує успішне виконання широкого спектра завдань: від перехоплення та знищення ворожих повітряних цілей до завдання ударів по противнику на тимчасово окупованих територіях. Часто саме вчасне повідомлення про пуски російських ракет по наших літаках рятує життя українським льотчикам.

Безпілотна авіація також значною мірою орієнтується на дані радіолокаційного поля: щоб перехоплювати ворожі дрони або виконувати власні бойові завдання.

Чи знаходять радіотехнічні війська надводні або космічні загрози?

Основна спеціалізація РТВ — повітряні об’єкти. Радари мають обмеження по висоті, тому "космічні загрози", хоча й звучить інтригуюче, поки поза їхніми можливостями.

За надводними загрозами спостерігають ті, кому це належить за завданнями — Військово-Морські Сили, у яких є відповідне обладнання.

Чи дотичні радіотехнічні війська до так званих моніторингових каналів?

Ні, РТВ не передають інформацію жодним неофіційним ресурсам. Єдине джерело достовірних оперативних повідомлень про повітряні загрози — офіційний Telegram-канал Повітряних Сил.

Раніше писали, що ППО України посилять радарами TRML-4D. Їх застосовуються як самостійно для виявлення повітряних цілей, так і у складі зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM.