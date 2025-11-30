Знают, что и куда летит: как радиотехнические войска обороняют небо Украины, — интервью

В Украине 30 ноября отмечают День радиотехнических войск Воздушных Сил, которые играют ключевую роль в отражении российских атак дронами, ракетами и другими средствами воздушного нападения.

Радиотехнические войска (РТВ) работают незаметно, поэтому многие украинцы могут не осознавать, что обязаны жизнью именно им. Чтобы это исправить, Фокус пообщался с офицером радиотехнических войск воздушного командования "Юг" подполковником Дмитрием Дворником.

Чем занимаются радиотехнические войска Воздушных сил?

Радиотехнические войска — это жизненно важные "глаза" украинского неба. Именно РТВ является основным источником информации о воздушной обстановке, в том числе и в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Их работа — непрерывный радиолокационный мониторинг, выявление воздушных угроз и мгновенная передача информации всем составляющим ПВО.

Фактически, каждая объявленная воздушная тревога начинается с работы РТВ. Своевременное обнаружение воздушной цели: будь то ракеты, ударного дрона или авиабомбы, означает дополнительные секунды для ПВО и шанс на спасение гражданских.

С начала полномасштабного вторжения только на юге страны подразделения РТВ обнаружили и сопроводили более 280 тысяч вражеских воздушных целей. А мобильные огневые группы радиотехнических войск уничтожили 548 из них.

Радиотехнические войска обнаруживают дроны, ракеты и другие воздушные угрозы Фото: воздушное командование "Юг"

Какую роль они играют в отражении российских атак: ракет, дронов, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов?

Без преувеличения — ключевую. Потому что без них никто не будет знать, что, откуда и на какой скорости летит. Чем раньше радиолокационные станции обнаружат цель, тем больше времени будут иметь силы обороны, чтобы отреагировать. Для баллистических ракет, которые долетают за считанные минуты — это вопрос буквально секунд.

Не менее важным фактором является устойчивое сопровождение цели на всем маршруте ее полета, а также точность определения ее местоположения и типа. Это позволяет подразделениям Сил обороны оперативно принимать решения по их уничтожению.

Поэтому РТВ — это фундамент, на котором стоит вся система противовоздушной обороны.

Как радиотехнические войска помогают применить перехватчики, зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, средства РЭБ?

В современной войне радиолокационные данные — это основа всего. Авиация применяет ее для наведения самолетов и вертолетов-перехватчиков, зенитные ракетные войска — для точного наведения и уничтожения воздушных целей, а подразделения РЭБ — для своевременного включения средств подавления.

Мобильные огневые группы также используют радиолокационную информацию для ориентирования, определения секторов стрельбы и, как следствие, успешного поражения воздушных целей.

Эффективность выполнения задач всеми указанными подразделениями напрямую зависит от качества радиолокационной информации, ее точности и достоверности.

Украина использует различные радиолокационные станции для ПВО Фото: Армія Inform

Как радиотехнические войска взаимодействуют с пилотируемой и беспилотной авиацией?

Здесь работает правило: без координации — нет успеха. Радиотехнические войска тесно взаимодействуют со всеми составляющими Сил обороны Украины. Взаимодействие с пилотируемой авиацией обеспечивает успешное выполнение широкого спектра задач: от перехвата и уничтожения вражеских воздушных целей до нанесения ударов по противнику на временно оккупированных территориях. Часто именно своевременное сообщение о пусках российских ракет по нашим самолетам спасает жизнь украинским летчикам.

Беспилотная авиация также в значительной степени ориентируется на данные радиолокационного поля: чтобы перехватывать вражеские дроны или выполнять собственные боевые задачи.

Находят ли радиотехнические войска надводные или космические угрозы?

Основная специализация РТВ — воздушные объекты. Радары имеют ограничения по высоте, поэтому "космические угрозы", хотя и звучит интригующе, пока вне их возможностей.

За надводными угрозами наблюдают те, кому это положено по задачам — Военно-Морские Силы, у которых есть соответствующее оборудование.

Касаются ли радиотехнические войска так называемых мониторинговых каналов?

Нет, РТВ не передают информацию никаким неофициальным ресурсам. Единственный источник достоверных оперативных сообщений о воздушных угрозах — официальный Telegram-канал Воздушных Сил.

Ранее писали, что ПВО Украины усилят радарами TRML-4D. Их применяются как самостоятельно для обнаружения воздушных целей, так и в составе зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM.