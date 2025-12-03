Чому телевізори TCL дешевші за Samsung і LG, але працюють анітрохи не гірше

Великі телевізори TCL часто стоять у магазинах поруч із брендами преміум-класу, такими як Samsung і LG, при цьому коштують набагато дешевше. Компанія знайшла спосіб балансувати між ціною та якістю краще за багатьох конкурентів.

Секрет криється в продуманій бізнес-стратегії, масштабах виробництва і технічних компромісах. Американський експерт з техніки Бен Сміт розкрив подробиці порталу BGR.

Дешеві телевізори TCL: як їх роблять

TCL спирається на великосерійне виробництво, вертикальну інтеграцію і суворий контроль витрат, що дає їй змогу виробляти панелі та компоненти у великих масштабах, уникаючи при цьому багатьох витрат, які призводять до зростання цін на преміальні бренди. Володіння значною частиною свого ланцюжка поставок дає змогу компанії знижувати залежність від зовнішніх постачальників і швидко переходити на нові технології без традиційних націнок, пов'язаних зі сторонніми закупівлями.

Бренд також робить ставку на високу базову продуктивність, яскраві екрани, гідну контрастність і насичені кольори, а не на преміальний дизайн або новітні функції, що теж допомагає знижувати ціну. До того ж, вона бере готове програмне забезпечення Roku TV або Google TV.

За словами експертів, доступність TCL заснована насамперед на ефективності телевізорів, а не на компромісах. Тому бренд став одним із найбільш проривних гравців на сучасному ринку.

TCL виробляє багато ключових компонентів самостійно, включно з самими РК-панелями, на відміну від більшості виробників, що значно знижує виробничі витрати і дає TCL більше свободи для експериментів з новими розмірами, технологіями підсвічування і форматами дисплеїв.

У TCL дуже велике виробництво, її заводи працюють по всьому світу. Масштаб дає змогу економити під час закупівлі комплектуючих, складання та логістики. Що більше одиниць продукції виробляється, то дешевшою стає кожна, що дає змогу TCL пропонувати 65-дюймові та навіть 75-дюймові телевізори за цінами істотно нижчими, ніж у конкурентів.

Телевізор TCL P755K пропонує хорошу якість за доступною ціною Фото: expertreviews.co.uk

Характеристики телевізорів TCL

Телевізори TCL посідають лідируючі позиції в середньому ціновому сегменті, перебиваючи конкурентів не тільки низькими цінами, але часто і можливостями, доступними більш дорогим моделям Samsung і LG. Новітні моделі QLED і Mini-LED цього бренду володіють високою яскравістю, контрастністю і насиченим кольоропередаванням, що не поступається флагманам ринку. Т

TCL впроваджує нові функції, як-от повномасштабне локальне затемнення, широке колірне охоплення і висока частота оновлення, набагато раніше за конкурентів початкового рівня. Навіть більш доступні 4K-моделі TCL, як правило, забезпечують стабільно високу якість HDR і чіткість зображення для повсякденного перегляду.

Використовуючи такі перевірені платформи, як Roku TV і Google TV, телевізори TCL забезпечують зручний інтерфейс, широку підтримку додатків і часті оновлення.

Низькі ціни передбачають і деякі компроміси. Матеріали корпусу можуть здатися дешевими, а якість звуку, на думку деяких користувачів, досить скромна.

Раніше експерти пояснили, яким брендам телевізорів можна довіряти і чому. Найкращу репутацію сьогодні мають LG, Sony, Samsung, Insignia, Philips, Hisense.