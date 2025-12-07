Майбутнє акумуляторів в електрокарах: чому сірчані батареї замінять літій-іонні (фото)

Звичні літій-іонні батареї досягають своєї межі, і виробники шукають більш ефективні, дешеві та екологічні альтернативи. Головним претендентом на роль нового стандарту стають літій-сірчані акумулятори (Li-S).

Ця технологія обіцяє теоретичну щільність енергії до 2600 Вт-год/кг — це приблизно в п'ять разів більше, ніж у літій-іонних аналогів. Крім того, сірка — один із найпоширеніших елементів на Землі і часто залишається дешевим побічним продуктом нафтопереробки, пише Highstar.

Переваги

На відміну від літій-іонних батарей, де іони просто переміщуються між шарами матеріалів (інтеркаляція), у літій-сірчаних відбувається повноцінна хімічна реакція. Під час розряду літій реагує з сіркою, утворюючи сульфід літію і вивільняючи енергію. Кожен атом сірки здатний прийняти два іони літію, тоді як у традиційних батареях на один атом припадає менше одного іона. Це і забезпечує колосальний приріст ємності. При цьому АКБ виходять легшими, що критично важливо для електромобілів і авіації.

Крім високої щільності енергії, літій-сірчані батареї виграють у ціні та екологічності. Вони не вимагають дорогого і проблемного кобальту або нікелю. Виробництво таких акумуляторів може мати на 60% менший вуглецевий слід. Безпека також на висоті: сірчаний катод не горить, що знижує ризик теплового розгону.

Літій-сірчана батарея (ілюстративне фото) Фото: Facebook

Однак технологія поки що не ідеальна. Основною перешкодою для масового застосування залишається так званий "полісульфідний човниковий ефект". У процесі роботи проміжні продукти реакції розчиняються в електроліті та мігрують між електродами, викликаючи паразитні реакції. Це призводить до швидкої втрати ємності та саморозряду.

Через це ресурс літій-сірчаних батарей поки що обмежений 300-500 циклами, тоді як літій-іонні витримують понад 1000. Також сірка погано проводить електрику, і під час розряду вона розширюється в об'ємі до 80%, що може механічно руйнувати структуру батареї.

Перспективи впровадження

Незважаючи на складнощі, прогрес іде швидко. Компанії на кшталт Lyten і Zeta Energy вже працюють над комерційними прототипами і планують запуск заводів. Очікується, що літій-сірчані батареї почнуть з'являтися в комерційних електромобілях до 2028-2030 років, а в дронах і спецтехніці — ще раніше.

