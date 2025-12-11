Сонячні панелі підвищують ціни на електроенергію: експерти зробили раптове відкриття

Збільшення кількості сонячних батарей на дахах може призвести до підвищення тарифів для будинків, у яких їх немає.

Дослідники зі США за допомогою моделювання довели, що такий результат можливий за певних умов. Їхню статтю опубліковано в науковому журналі PNAS Nexus.

Використовуючи агентне обчислювальне економічне моделювання в районі долини річки Теннессі (TVA), де спостерігається один із найвищих показників бідності в Сполучених Штатах, вчені вивчили, як масове розміщення сонячних панелей впливає на групи населення з різним рівнем доходу.

Автори запитали у 2307 побутових споживачів електроенергії, чи готові вони інвестувати в систему сонячних батарей на даху, з огляду на різні початкові витрати, економію на рахунках за електроенергію і скорочення викидів парникових газів.

Модель прогнозує, що в міру зниження вартості сонячної системи 30% споживачів відмовляться від підключення до мережі. Через це постачальники електроенергії будуть змушені підвищити ціни для всіх інших, щоб компенсувати витрати, в результаті роздрібні тарифи зростуть на 10% до 2051 року.

Багато людей переходять на сонячну енергію якраз через підвищення тарифів. Як вважають дослідники, це призводить до "спіралі смерті комунальних підприємств". Якщо від енергомережі відключається на 5% більше споживачів із високим доходом, ніж із низьким, виникають питання з приводу справедливості.

Як вважають науковці, комунальні підприємства та політики, стурбовані наслідками переходу на нову електроенергетичну мережу для соціальної рівності, мають розглянути можливість використання плати за доступ до мережі для споживачів із сонячними батареями для відшкодування фіксованих витрат.

Раніше вчені зі США розкрили, коли сонячні панелі стають шкідливими. Як виявилося, плавучі конструкції згубно впливають на стан водосховищ.