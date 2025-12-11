Солнечные панели повышают цены на электроэнергию: эксперты сделали внезапное открытие

Увеличение числа солнечных батарей на крышах может привести к повышению тарифов для домов, у которых их нет.

Исследователи из США с помощью моделирования доказали, что такой исход возможен при определенных условиях. Их статью опубликована в научном журнале PNAS Nexus.

Используя агентное вычислительное экономическое моделирование в районе долины реки Теннесси (TVA), где наблюдается один из самых высоких показателей бедности в Соединенных Штатах, ученые изучили, как массовое размещение солнечных панелей влияет на группы населения с разным уровнем дохода.

Авторы спросили у 2307 бытовых потребителей электроэнергии, готовы ли они инвестировать в систему солнечных батарей на крыше, учитывая различные первоначальные затраты, экономию на счетах за электроэнергию и сокращение выбросов парниковых газов.

Модель прогнозирует, что по мере снижения стоимости солнечной системы 30% потребителей откажутся от подключения к сети. Из-за этого поставщики электроэнергии будут вынуждены повысить цены для всех остальных, чтобы компенсировать затраты, в итоге розничные тарифы вырастут на 10% к 2051 году.

Многие люди переходят на солнечную энергию как раз из-за повышения тарифов. Как считают исследователи, это приводит к "спирали смерти коммунальных предприятий". Если от энергосети отключается на 5% больше потребителей с высоким доходом, чем с низким, возникают вопросы по поводу справедливости.

Как считают ученые, коммунальные предприятия и политики, обеспокоенные последствиями перехода на новую электроэнергетическую сеть для социального равенства, должны рассмотреть возможность использования платы за доступ к сети для потребителей с солнечными батареями для возмещения фиксированных затрат.

