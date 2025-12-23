Це налаштування важливо поміняти в новому смартфоні: що необхідно зробити після покупки (фото)

Налаштування нового смартфона зазвичай передбачає лише встановлення ПЗ і додавання акаунтів. Однак експерти також рекомендують одразу ж змінити одну неочевидну опцію в системному меню.

Йдеться про параметр, прихований у розділі спеціальних можливостей, який багато хто незаслужено ігнорує, пише makeuseof.com.

У чому різниця між анімацією та затримкою

Існує поширена помилка, що на швидкість роботи інтерфейсу впливають тільки анімації переходів. Насправді анімація відповідає лише за візуальну плавність відкриття вікон або згортання додатків. За реальну чуйність системи відповідає параметр "Затримка при натисканні й утриманні" (Touch and hold delay). Саме це налаштування визначає, скільки мілісекунд система чекатиме, перш ніж розпізнає довге натискання для виклику контекстного меню або переміщення іконки. Якщо цей інтервал занадто великий, навіть найпотужніший флагман з екраном 120 Гц здаватиметься повільним,

Як знайти і змінити налаштування

Щоб активувати цей параметр на Android-смартфоні, необхідно зайти в загальні налаштування і знайти розділ "Спеціальні можливості". Далі слід перейти в підменю, яке зазвичай називається "Взаємодія та координація" або "Елементи управління синхронізацією". У цьому розділі знаходяться дві важливі опції: "Затримка при натисканні й утриманні" та "Час на виконання дії". На різних моделях телефонів, наприклад на Google Pixel або Samsung, назви пунктів можуть незначно відрізнятися, тому найпростішим способом знайти потрібну опцію залишається використання пошукового рядка вгорі меню налаштувань за запитом "Затримка".

Який режим вибрати для максимальної швидкості

Система зазвичай пропонує три варіанти тривалості затримки: коротку, середню та довгу. Вибір опції "Коротка" (Short) робить смартфон миттєво реагуючим на команди. Це оптимальний вибір для активних користувачів і геймерів, які хочуть, щоб інтерфейс відгукувався блискавично. Варіант "Середня" вважається збалансованим і підходить більшості людей. Режим "Довга" призначений для користувачів з порушенням моторики або тремором рук, оскільки він знижує кількість випадкових натискань. Експерти рекомендують спробувати переключитися на коротку затримку: після цього повертатися до стандартних налаштувань, як правило, вже не хочеться.

