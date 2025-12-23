Эту настройку важно поменять в новом смартфоне: что необходимо сделать после покупки (фото)

Настройка нового смартфона обычно предусматривает лишь установку ПО и добавление аккаунтов. Однако эксперты также рекомендуют сразу же изменить одну неочевидную опцию в системном меню.

Речь идет о параметре, скрытом в разделе специальных возможностей, который многие незаслуженно игнорируют, пишет makeuseof.com.

В чем разница между анимацией и задержкой

Существует распространенное заблуждение, что на скорость работы интерфейса влияют только анимации переходов. На самом деле анимация отвечает лишь за визуальную плавность открытия окон или сворачивания приложений. За реальную отзывчивость системы отвечает параметр "Задержка при нажатии и удержании" (Touch and hold delay). Именно эта настройка определяет, сколько миллисекунд система будет ждать, прежде чем распознает долгое нажатие для вызова контекстного меню или перемещения иконки. Если этот интервал слишком велик, даже самый мощный флагман с экраном 120 Гц будет казаться медлительным,

Настройки задержки при нажатии и удержании Android Фото: Make Use Of

Как найти и изменить настройку

Чтобы активировать этот параметр на Android-смартфоне, необходимо зайти в общие настройки и найти раздел "Специальные возможности". Далее следует перейти в подменю, которое обычно называется "Взаимодействие и координация" или "Элементы управления синхронизацией". В этом разделе находятся две важные опции: "Задержка при нажатии и удержании" и "Время на выполнение действия". На разных моделях телефонов, например на Google Pixel или Samsung, названия пунктов могут незначительно отличаться, поэтому самым простым способом найти нужную опцию остается использование поисковой строки вверху меню настроек по запросу "Задержка".

Какой режим выбрать для максимальной скорости

Система обычно предлагает три варианта длительности задержки: короткую, среднюю и длинную. Выбор опции "Короткая" (Short) делает смартфон мгновенно реагирующим на команды. Это оптимальный выбор для активных пользователей и геймеров, которые хотят, чтобы интерфейс откликался молниеносно. Вариант "Средняя" считается сбалансированным и подходит большинству людей. Режим "Длинная" предназначен для пользователей с нарушением моторики или тремором рук, так как он снижает количество случайных нажатий. Эксперты рекомендуют попробовать переключиться на короткую задержку: после этого возвращаться к стандартным настройкам, как правило, уже не хочется.

