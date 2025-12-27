Припиніть довіряти карткам microSD: чому на них не можна зберігати важливі файли (фото)

Карти пам'яті microSD для багатьох залишаються головним сховищем усіх фото, відео та інших цінних даних. Хоча в нових смартфонах вже рідко зустрічається слот для них, завдяки Nintendo Switch, дронам і відеореєстраторам цей тип накопичувача ще затребуваний.

У деяких випадках така карта залишається в старому телефоні, коли той уже не використовується, і файли звідти нікуди не переносяться. Але є нюанс. Коли користувачі довіряють цим носіям єдині копії важливих документів і сімейних фотоархівів, вони роблять помилку, пише XDA Developers. MicroSD мають фундаментальні архітектурні недоліки, які роблять втрату даних практично питанням часу, а їх відновлення — як правило, неможливим завданням.

Чому дані не можна врятувати в разі поломки

Головна проблема карт microSD криється в їхній монолітній архітектурі. На відміну від SSD або жорстких дисків, де контролер і чіпи пам'яті є окремими компонентами, у microSD вони вплавлені в єдиний блок із кремнію і смоли. Це означає, що в разі виходу контролера з ладу у фахівців з відновлення даних немає можливості обійти його і безпосередньо підключитися до чіпів пам'яті.

Ситуацію погіршує фізична крихкість. Якщо карта отримає навіть мікроскопічну тріщину від вигину або неправильного виймання, внутрішні доріжки будуть розірвані. У професійних колах відновлення даних microSD, що тріснула, вважається одним із найбільш безнадійних сценаріїв. Навіть при використанні дорогих методів, таких як повторне з'єднання шарів, гарантій успіху немає.

Карта microSD на 256 ГБ від Samsung Фото: xda-developers.com

Файли можуть зникнути, поки карта лежить у столі

Багато хто вважає, що відключена від живлення карта пам'яті — надійне місце для вічного зберігання бекапів, але це небезпечна помилка. Інформація у флеш-пам'яті зберігається шляхом утримання електронів усередині транзисторів із плаваючим затвором. Згодом через ефект квантового тунелювання ці електрони починають залишати пастки.

Карти microSD особливо вразливі до цього процесу через високу щільність запису, дешеві методи виробництва та обмежені алгоритми корекції помилок. Витік заряду відбувається швидше, ніж у якісних повноцінних SSD. Якщо залишити карту з важливими фотографіями в шухляді столу на кілька років, файли можуть у якийсь момент стати нечитабельними без будь-яких зовнішніх ознак поломки. Насамперед ризик високий для сучасних карт високої ємності (64, 128 ГБ і вище).

Пасивний знос — одна з прихованих вад сучасних microSD Фото: xda-developers.com

Небезпека частого читання

Існує міф, що пам'ять зношується тільки під час запису. Однак для microSD актуальна проблема, відома як Read Disturb. Кожна операція зчитування створює невеликий електричний стрес для сусідніх комірок пам'яті. Згодом це зміщує заряд у комірках, до яких ви навіть не зверталися, що призводить до пошкодження даних.

На відміну від SSD, контролери яких здатні оновлювати і перезаписувати вразливі ділянки у фоновому режимі, прості аналоги з карт пам'яті позбавлені таких інтелектуальних функцій захисту. Вони не втручаються в процес деградації, поки не надійде команда на новий запис. Тому експерти радять використовувати microSD тільки для тимчасових файлів і контенту, який можна легко завантажити заново, але ніколи не довіряти їм єдину копію цінної інформації.

