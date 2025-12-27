Прекратите доверять картам microSD: почему на них нельзя хранить важные файлы (фото)

Карты памяти microSD для многих остаются главным хранилищем всех фото, видео и прочих ценных данных. Хотя в новых смартфонах уже редко встречается слот для них, благодаря Nintendo Switch, дронам и видеорегистраторам этот тип накопителя еще востребован.

В некоторых случаях такая карта остается в старом телефоне, когда тот уже не используется, и файлы оттуда никуда не переносятся. Но есть нюанс. Когда пользователи доверяют этим носителям единственные копии важных документов и семейных фотоархивов, они совершают ошибку, пишет XDA Developers. MicroSD имеют фундаментальные архитектурные недостатки, которые делают потерю данных практически вопросом времени, а их восстановление — как правило, невозможной задачей.

Почему данные нельзя спасти при поломке

Главная проблема карт microSD кроется в их монолитной архитектуре. В отличие от SSD или жестких дисков, где контроллер и чипы памяти являются отдельными компонентами, в microSD они вплавлены в единый блок из кремния и смолы. Это означает, что при выходе контроллера из строя у специалистов по восстановлению данных нет возможности обойти его и напрямую подключиться к чипам памяти.

Ситуацию усугубляет физическая хрупкость. Если карта получит даже микроскопическую трещину от изгиба или неправильного извлечения, внутренние дорожки будут разорваны. В профессиональных кругах восстановления данных треснувшая microSD считается одним из самых безнадежных сценариев. Даже при использовании дорогостоящих методов, таких как повторное соединение слоев, гарантий успеха нет.

Карта microSD на 256 ГБ от Samsung Фото: xda-developers.com

Файлы могут исчезнуть, пока карта лежит в столе

Многие считают, что отключенная от питания карта памяти — надежное место для вечного хранения бэкапов, но это опасное заблуждение. Информация во флеш-памяти хранится путем удержания электронов внутри транзисторов с плавающим затвором. Со временем из-за эффекта квантового туннелирования эти электроны начинают покидать ловушки.

Карты microSD особенно уязвимы к этому процессу из-за высокой плотности записи, дешевых методов производства и ограниченных алгоритмов коррекции ошибок. Утечка заряда происходит быстрее, чем в качественных полноценных SSD. Если оставить карту с важными фотографиями в ящике стола на несколько лет, файлы могут в какой-то момент стать нечитаемыми без каких-либо внешних признаков поломки. Прежде риск высок для современных карт высокой емкости (64, 128 ГБ и выше).

Пассивный износ — один из скрытых изъянов современных microSD Фото: xda-developers.com

Опасность частого чтения

Существует миф, что память изнашивается только при записи. Однако для microSD актуальна проблема, известная как Read Disturb. Каждая операция считывания создает небольшой электрический стресс для соседних ячеек памяти. Со временем это смещает заряд в ячейках, к которым вы даже не обращались, что приводит к повреждению данных.

В отличие от SSD, контроллеры которых способны обновлять и перезаписывать уязвимые участки в фоновом режиме, простые аналоги из карт памяти лишены таких интеллектуальных функций защиты. Они не вмешиваются в процесс деградации, пока не поступит команда на новую запись. Поэтому эксперты советуют использовать microSD только для временных файлов и контента, который можно легко скачать заново, но никогда не доверять им единственную копию ценной информации.

