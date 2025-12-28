Samsung і iPhone відстали: китайський смартфон здивував батареєю 10 000 мАг і екраном (фото)

Бренд Honor представив унікальні ігрові смартфони серії Honor Win. Новинки вирізняються над'ємним акумулятором рівня павербанка і проривним дисплеєм, якого немає у конкурентів.

Флагманська модель Honor Win та її доступніша версія Win RT отримали гігантську батарею на 10 000 мАг і дисплей із рекордною частотою оновлення до 185 Гц, пише GSMArena. Крім того, екран підтримує високу частоту ШІМ-затемнення 5920 Гц, що повністю усуває шкідливе мерехтіння, від якого втомлюються очі за низької яскравості. А спеціальна технологія "анти-запаморочення" знижує навантаження на вестибулярний апарат у динамічних іграх, зменшуючи дискомфорт на 54%, повідомляє Gizmochina.

Honor Win і Honor Win RT Фото: Honor

Головні характеристики

Старша модель Honor Win побудована на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а варіант RT отримав чіпсет минулого покоління Snapdragon 8 Elite. Щоб приборкати міць "заліза", інженери вбудували в блок камер активний вентилятор, який розкручується до 25 000 оборотів на хвилину. Таке рішення забезпечує ефективне охолодження навіть у найважчих іграх.

Відео дня

Обидва смартфони оснащені 6,83-дюймовими OLED-матрицями з роздільною здатністю Full HD+, піковою яскравістю 6000 ніт. А захист за стандартами IP68/IP69/IP69K дає їм змогу не боятися води та пилу.

Вентилятор у блоці камер відповідає за охолодження процесора Honor Win Фото: Honor

Батарея і камери

Найбільше вражає Si/C акумулятор ємністю 10 000 мАг. АКБ підтримує швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт, а старша модель також вміє заряджатися без дротів на потужності 80 Вт.

Щодо фото Honor Win теж не підкачав: основна камера на 50 Мп з оптичною стабілізацією доповнена 50-мегапіксельним телеоб'єктивом з 3-кратним зумом і 12-мегапіксельним надшириком. У версії RT телеоб'єктив відсутній.

Ціни в Китаї стартують з 3999 юанів (близько $570) за Honor Win і 2699 юанів (близько $385) за модель RT.

