Samsung и iPhone отстали: китайский смартфон удивил батареей 10 000 мАч и экраном (фото)

Бренд Honor представил уникальные игровые смартфоны серии Honor Win. Новинки выделяются сверхъемким аккумулятором уровня повербанка и прорывным дисплеем, которого нет у конкурентов.

Флагманская модель Honor Win и ее более доступная версия Win RT получили гигантскую батарею на 10 000 мАч и дисплей с рекордной частотой обновления до 185 Гц, пишет GSMArena. Кроме того, экран поддерживает высокую частоту ШИМ-затемнения 5920 Гц, что полностью устраняет вредное мерцание, от которого устают глаза при низкой яркости. А специальная технология "анти-головокружения" снижает нагрузку на вестибулярный аппарат в динамичных играх, уменьшая дискомфорт на 54%, сообщает Gizmochina.

Honor Win и Honor Win RT Фото: Honor

Главные характеристики

Старшая модель Honor Win построена на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а вариант RT получил чипсет прошлого поколения Snapdragon 8 Elite. Чтобы обуздать мощь "железа", инженеры встроили в блок камер активный вентилятор, который раскручивается до 25 000 оборотов в минуту. Такое решение обеспечивает эффективное охлаждение даже в самых тяжелых играх.

Оба смартфона оснащены 6,83-дюймовыми OLED-матрицами с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 6000 нит. А защита по стандартам IP68/IP69/IP69K позволяет им не бояться воды и пыли.

Вентилятор в блоке камер отвечает за охлаждение процессора Honor Win Фото: Honor

Батарея и камеры

Больше всего впечатляет Si/C аккумулятор емкостью 10 000 мАч. АКБ поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, а старшая модель также умеет заряжаться без проводов на мощности 80 Вт.

По части фото Honor Win тоже не подкачал: основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией дополнена 50-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным зумом и 12-мегапиксельным сверхшириком. В версии RT телеобъектив отсутствует.

Цены в Китае стартуют с 3999 юаней (около $570) за Honor Win и 2699 юаней (около $385) за модель RT.

