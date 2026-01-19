Коли потрібно купувати новий смартфон: головні ознаки, що гаджет пора міняти

Люди часто намагаються використовувати смартфон якомога довше, щоб не купувати новий. Однак настає момент, коли знос пристрою призводить до серйозних проблем, як-от швидкий розряд батареї та повільний запуск додатків.

Необхідність в оновленні виникає швидше, ніж здається, через невисоку довговічність деяких компонентів. Аналітик видання BGR Едуардо Арієндо пояснив, коли справді час міняти старий телефон на новий.

Корпус може прослужити довго за умови дбайливого поводження, але батарея має обмежений ресурс. Після кількох років використання, а точніше після певної кількості циклів заряду і розряду, ємність акумулятора знижується. У підсумку смартфон швидше розряджається і частіше вимагає підключення до мережі.

У більшості випадків ресурс літій-іонних акумуляторів становить близько 500-1000 циклів, що відповідає двом-трьом рокам використання, після цього ємність часто знижується до 80%. Це незначно знижує можливості телефону, але з часом проблема тільки прогресує.

Крім батареї, зношується також процесор. Через 2-3 роки він починає перегріватися і гальмувати, тому телефон працює набагато повільніше, додатки довго відриваються і зависають.

Дуже важливий момент — термін підтримки програмного забезпечення. Наприклад, Apple вважає iPhone "старим" через п'ять років і повністю застарілим через сім років після його випуску, після чого знімає модель з виробництва. Як правило, в цей самий час компанія перестає випускати оновлення безпеки, що робить телефони більш уразливими перед вірусами і хакерськими атаками.

У кожного бренду свій цикл оновлень, і ця інформація дуже важлива. Раніше смартфони на Android підтримували 2-3 роки, але з часом виробники збільшили термін. Наприклад, Samsung гарантує сім років оновлень для лінійки Galaxy S25, хоча для більшості моделей середнього цінового сегмента термін набагато коротший.

Сумісність також відіграє велику роль, адже оновлення для багатьох додатків зазвичай орієнтовані на останні версії операційних систем, а підтримка старих версій з часом припиняється. Тому навіть якщо смартфон віком кілька років поки що працює стерпно, скоро він може перестати запускати необхідні додатки.

