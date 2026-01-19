Когда нужно покупать новый смартфон: главные признаки, что гаджет пора менять

Люди часто стараются использовать смартфон как можно дольше, чтобы не покупать новый. Однако наступает момент, когда износ устройства приводит к серьезным проблемам, таким как быстрый разряд батареи и медленный запуск приложений.

Необходимость в обновлении возникает быстрее, чем кажется, из-за невысокой долговечности некоторых компонентов. Аналитик издания BGR Эдуардо Ариендо объяснил, когда действительно пора менять старый телефон на новый.

Корпус может прослужить долго при бережном обращении, но батарея имеет ограниченный ресурс. После нескольких лет использования, а точнее после определенного количества циклов заряда и разряда, емкость аккумулятора снижается. В итоге смартфон быстрее разряжается и чаще требует подключения к сети.

В большинстве случаев ресурс литий-ионных аккумулятор составляет около 500–1000 циклов, что соответствует двум-трем годам использования, после этого емкость часто снижается до 80%. Это незначительно снижает возможности телефона, но со временем проблема только прогрессирует.

Кроме батареи, изнашивается также процессор. Через 2-3 года он начинает перегреваться и тормозить, поэтому телефон работает гораздо медленнее, приложение долго отрываются и зависают.

Со временем смартфоны разряжаются быстрее Фото: Freepik

Очень важный момент — срок поддержки программного обеспечения. Например, Apple считает iPhone "старым" через пять лет и полностью устаревшим через семь лет после его выпуска, после чего снимает модель с производства. Как правило, в это же время компания перестает выпускать обновления безопасности, что делает телефоны более уязвимыми перед вирусами и хакерскими атаками.

У каждого бренда свой цикл обновлений, и эта информация очень важна. Раньше смартфоны на Android поддерживалисчь 2-3 года, но со временем производители увеличили срок. Например, Samsung гарантирует семь лет обновлений для линейки Galaxy S25, хотя для большинства моделей среднего ценового сегмента срок гораздо короче.

Совместимость также играет большую роль, ведь обновления для многих приложений обычно ориентированы на последние версии операционных систем, а поддержка старых версия со временем прекращается. Поэтому даже если смартфон возрастом несколько лет пока работает сносно, скоро он может перестать запускать необходимые приложения.

