Як безпечно підключити генератор до будинку: електрик розкрив важливі нюанси

У випадку відключень електроенергії наявність генератора може стати справжнім порятунком для будинку, якщо правильно його використовувати.

Нехтування правилами безпеки може призвести до пошкодження обладнання, пожежі або ж травам. До того ж спосіб підключення залежить від типу генератора. Аериканский електрик Джоел Вортінгтон у статті для видання Homes and Gardens дав корисні поради щодо використання генератора.

Тип генератора має значення

Портативні генератори здебільшого призначені для безпосереднього живлення приладів за допомогою потужних подовжувачів, а не для підключення до електричної системи будинку. У випадку потреби їх можна викотити на колесах та запустити на певний час.

Такий підхід дозволяє уникнути ризиків зворотного струму та усуває необхідність вносити зміни у електричному щиті, що зазвичай безпечніше для домовласників, які раніше не працювали з електрикою та особливо корисно під час короткочасних відключень живлення.

Для використання портативного генератора знадобиться також достатня кількість палива та міцні подовжувачі, розраховані на використання з таким обладнанням.

Резервні генератори — це потужніші моделі, які можуть живити весь будинок, але потребують дозволів, відповідної проводки та встановлення вимикача. У цьому випадку потрібно звернутися до професійного електрика, який забезпечить безпечне підключення, подачу палива та регулярне тестування системи, щоб вона могла надійно живити важливі ланцюги та опалювати будинок, коли електроенергія відсутня.

Резервний генератор для дому має велику потужність

Підготувати місце для генератора

Портативні генератори, що використовують бензин або інше паливо, слід розміщувати на відстані щонайменше 6 метрів від будинку так, щоб вихлопні гази виходили в бік, протилежний від дверей, вікон та вентиляційних отворів, щоб зменшити ризик впливу чадного газу.

Не можна використовувати генератор у кімнаті, гаражі, підвалі або поблизу відкритих вікон, навіть якщо двері відчинені. Правильне розміщення та потік повітря є ключовими кроками для підготовки будинку до аварійних ситуацій.

Перед підключенням будь-якого обладнання треба вимкнути живлення будинку від зовнішньої мережі головним вимикачем. Це запобігає небезпечному зворотному потоку струму в електромережу, який може пошкодити прилади та наразити людей на серйозну небезпеку.

Генератор несе значні ризики при неправильному використанні Фото: hotline.ua

Підключення генератора

Перш за все, треба встановити перемикач, який дозволяє безпечно перемикати живлення будинку з електромережі на живлення від генератора, спрямовуючи енергію лише на вибрані лінії, такі як опалення чи освітлення. Це запобігає зворотному надходженню струму та захищає як будівлю, так і працівників комунальних служб. Ручний перемикач є найбезпечнішим і найпоширенішим варіантом для домовласників.

Хоча генератори зазвичай живлять лише обмежену кількість ліній, цього часто достатньо для підтримки роботи важливих систем. Варто також тримати вдома вогнегасник та повністю прочитати інструкцію від виробника генератора — це допоможе уникнути ризиків, яким легко запобігти.

Спосіб налаштування та експлуатації можуть відрізнятися залежно від марки та моделі. Це особливо важливо під час використання в надзвичайних ситуаціях, коли поспішні рішення можуть призвести до небезпечних з’єднань або пошкодження обладнання.

За наявності перемикача налаштування зазвичай передбачає підключення шнура живлення від розетки перемикача до генератора перед запуском. Це забезпечує контрольований запуск і зменшує ризик електричних несправностей під час подачі живлення.

Після увімкнення генератора варто перед подачею електричного навантаження дати йому кілька хвилин попрацювати, аби двигун прогрівся та стабілізувався. Це допомагає захистити внутрішні компоненти та забезпечує стабільну вихідну потужність, що особливо важливо в холодну або вологу погоду.

Далі можна під'єднати невеликий прилад і переконатися, що генератор виробляє електроенергію. На цьому етапі слід прислухатися, наскільки стабільно працює установка, слідкувати за попереджувальними індикаторами та незвичайними звуками, які можуть свідчити про проблему.

Якщо є перемикач, вмикайте вибрані кола по черзі та підключайте прилади поступово. Такий покроковий підхід допомагає запобігти перевантаженню та зменшує ризик спрацювання автоматичних вимикачів або пошкодження чутливої ​​електроніки.

