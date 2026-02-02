Смартфон вимикається на морозі: як із цим боротися, прості та ефективні дії

Взимку багато хто стикається з неприємною проблемою: смартфон, який ще хвилину тому показував достатній рівень заряду, раптово відключається на холоді. Це пов'язано з особливостями літій-іонних акумуляторів, чутливих до перепадів температур.

Фокус зібрав перевірені рекомендації, які допоможуть продовжити життя гаджету і залишатися на зв'язку навіть у сильний мороз.

Тепло тіла і правильний чохол

Хімічні процеси в акумуляторі сповільнюються за низьких температур: електропровідність падає, і батареї потрібно більше зусиль для віддачі енергії. Найпростіший спосіб уникнути переохолодження — носити смартфон у внутрішній кишені куртки, ближче до тіла. Зовнішні кишені або сумки не можуть забезпечити необхідний мікроклімат.

Додатковим бар'єром для холоду служить щільний чохол. Він працює за принципом термоізоляції, утримуючи тепло, що виробляється самим пристроєм. Крім того, на морозі матеріали корпусу (скло і пластик) стають більш крихкими, тому захисний кейс критично важливий для запобігання тріщинам при випадковому падінні.

Беріть із собою повербанк

Якщо критично залишатися на зв'язку на вулиці, варто потурбуватися автономним живленням. У сильний мінус повербанк здатний підтримати телефон у робочому стані, навіть якщо зарядка до 100% ускладнюється. Звичайно, це не зовсім панацея — зовнішній акумулятор теж, як правило, літій-іонний, і може збоїти на сильному холоді. Проте подібна страховка стане в пригоді.

Смартфон Moto G Power (2025) (ілюстративне фото) Фото: Android Central

Обирайте смартфон із кремнієво-вуглецевою АКБ

Якщо придивляєтеся собі новий апарат, модель з акумулятором типу Si/C може стати чудовим рішенням для холодної погоди. Крім високої ємності (6500 мАг і вище), батареї з кремнієвим анодом мають підвищену морозостійкість. Сьогодні такі новинки надходять в основному від китайських виробників (Xiaomi, OnePlus, Oppo, Realme тощо), оскільки Samsung і Apple поки не перейняли цю інновацію.

Помилкові показання індикатора

На морозі контролер живлення може некоректно зчитувати дані про стан батареї. Через падіння напруги система часто робить хибний висновок про те, що акумулятор розряджений до нуля, і вимикає пристрій. Якщо телефон вимкнувся, не варто намагатися примусово запустити його на холоді. Досить відігріти апарат у приміщенні, і "втрачені" відсотки заряду повернуться без підключення до розетки.

До речі, одне з головних правил експлуатації техніки взимку — заборона на зарядку відразу після повернення з вулиці. Різкий перепад температур може викликати утворення конденсату на внутрішніх компонентах, що загрожує коротким замиканням і корозією. Гаджету необхідно дати 20-30 хвилин, щоб він плавно нагрівся до кімнатної температури, і тільки після цього підключати кабель живлення.

Проблеми з екраном і сенсором

Низькі температури впливають і на роботу дисплея, особливо якщо йдеться про технологію IPS. Рідкі кристали втрачають рухливість, через що інтерфейс починає працювати із затримками, а за рухомими об'єктами тягнуться шлейфи. Сенсорний шар також може гірше реагувати на торкання через зміну провідності шкіри рук. У таких ситуаціях експерти радять використовувати гарнітуру для відповіді на дзвінки, щоб зайвий раз не діставати телефон із теплої кишені. У налаштуваннях деяких Android-смартфонів також можна ввімкнути режим підвищеної чутливості сенсора для роботи в рукавичках.

Раніше повідомлялося: твердотільні батареї кращі за літій-іонні, але їх не ставлять у телефони. Усе тому, що є значні проблеми, які заважають масово встановлювати їх у смартфони.