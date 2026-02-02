Смартфон выключается на морозе: как с этим бороться, простые и эффективные действия

Зимой многие сталкиваются с неприятной проблемой: смартфон, который еще минуту назад показывал достаточный уровень заряда, внезапно отключается на холоде. Это связано с особенностями литий-ионных аккумуляторов, чувствительных к перепадам температур.

Фокус собрал проверенные рекомендации, которые помогут продлить жизнь гаджету и оставаться на связи даже в сильный мороз.

Тепло тела и правильный чехол

Химические процессы в аккумуляторе замедляются при низких температурах: электропроводность падает, и батарее требуется больше усилий для отдачи энергии. Самый простой способ избежать переохлаждения — носить смартфон во внутреннем кармане куртки, ближе к телу. Внешние карманы или сумки не могут обеспечить необходимый микроклимат.

Дополнительным барьером для холода служит плотный чехол. Он работает по принципу термоизоляции, удерживая тепло, вырабатываемое самим устройством. Кроме того, на морозе материалы корпуса (стекло и пластик) становятся более хрупкими, поэтому защитный кейс критически важен для предотвращения трещин при случайном падении.

Берите с собой повербанк

Если критично оставаться на связи на улице, стоит озаботиться автономным питанием. В сильный минус повербанк способен поддержать телефон в рабочем состоянии, даже если зарядка до 100% затрудняется. Конечно, это не совсем панацея — внешний аккумулятор тоже, как правило, литий-ионный, и может сбоить на сильном холоде. Тем не менее подобная страховка пригодится.

Смартфон Moto G Power (2025) (иллюстративное фото)

Выбирайте смартфон с кремниево-углеродной АКБ

Если присматриваете себе новый аппарат, модель с аккумулятором типа Si/C может стать отличным решением для холодной погоды. Помимо высокой емкости (6500 мАч и выше), батареи с кремниевым анодом обладают повышенной морозостойкостью. Сегодня такие новинки поступают в основном от китайских производителей (Xiaomi, OnePlus, Oppo, Realme и т.д.), поскольку Samsung и Apple пока не переняли эту инновацию.

Ложные показания индикатора

На морозе контроллер питания может некорректно считывать данные о состоянии батареи. Из-за падения напряжения система часто делает ложный вывод о том, что аккумулятор разряжен в ноль, и отключает устройство. Если телефон выключился, не стоит пытаться принудительно запустить его на холоде. Достаточно отогреть аппарат в помещении, и "потерянные" проценты заряда вернутся без подключения к розетке.

К слову, одно из главных правил эксплуатации техники зимой — запрет на зарядку сразу после возвращения с улицы. Резкий перепад температур может вызвать образование конденсата на внутренних компонентах, что чревато коротким замыканием и коррозией. Гаджету необходимо дать 20–30 минут, чтобы он плавно нагрелся до комнатной температуры, и только после этого подключать кабель питания.

Проблемы с экраном и сенсором

Низкие температуры влияют и на работу дисплея, особенно если речь идет о технологии IPS. Жидкие кристаллы теряют подвижность, из-за чего интерфейс начинает работать с задержками, а за движущимися объектами тянутся шлейфы. Сенсорный слой также может хуже реагировать на касания из-за изменения проводимости кожи рук. В таких ситуациях эксперты советуют использовать гарнитуру для ответа на звонки, чтобы лишний раз не доставать телефон из теплого кармана. В настройках некоторых Android-смартфонов также можно включить режим повышенной чувствительности сенсора для работы в перчатках.

Ранее сообщалось: твердотельные батареи лучше литий-ионных, но их не ставят в телефоны.