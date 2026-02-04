Дивитися на характеристики не потрібно: як вибрати найкращий смартфон і заощадити тисячі гривень

Смартфони досягли свого піку. Апаратна частина розвинена настільки, що важко помітити різницю в швидкості між дорогою та бюджетною моделлю. Розбираємо менш очевидні критерії вибору нового гаджета.

Експерти Android Police вказують, що важливість технічних специфікацій сьогодні переоцінена. Щоб зрозуміти, чи підходить вам пристрій, варто звернути увагу на такі малопомітні аспекти.

Які функції реально потрібні

Маркетологи просувають 200-мегапіксельні камери і 100-кратний зум. Але галерея звичайного користувача на 99% складається з фото їжі, документів, людей і домашніх вихованців. Усе знімається на головний сенсор, з автоматичними налаштуваннями і наближенням 1х. Для цього не потрібні перископічні телефото, що знімають Місяць, або 8K-відео, яке забиває пам'ять за хвилини і перегріває корпус.

Набагато важливішим є якісний основний об'єктив, який точно передає тони шкіри і працює в HDR (добре зніматиме проти світла). Іншими словами, споживач мало що втрачає, не переплачуючи за камерофон з трьома або чотирма модулями. Якщо їхнє призначення для вас загадка, немає сенсу купувати iPhone Pro Max або Galaxy Ultra, коли є базові моделі. Краще зупинитися на моделі з двома камерами, з яких основна задовольнить усі рядові потреби.

Те саме стосується зарядки. Надшвидкі 120 Вт можуть стати в нагоді, коли час обмежений, але переважна більшість ставлять гаджет на зарядку на ніч. Ємний акумулятор важливий, а кількість ват — вторинний аспект, враховуючи, що новий потужний адаптер часто продається окремо і не входить у комплект.

Galaxy S25 Ultra — приклад смартфона, характеристики якого дещо надлишкові для масового споживача Фото: tomsguide.com

Ергономічність важливіша за вагу

Якщо ви тримаєте телефон у руках по три години на день, за рік це складається в майже 1000 годин статичного навантаження. Тому баланс пристрою важливіший за його вагу: важкий, але добре збалансований смартфон відчувається в руці краще, ніж легкий, але з нестандартним розподілом через величезний блок камер.

Журналісти рекомендують перед покупкою потримати апарат у руках мінімум п'ять хвилин. Важливо перевірити, чи не врізаються гострі кути в долоню і чи не ріже мізинець грань біля порту зарядки. Також варто протестувати розташування кнопок гучності: якщо заради них доводиться перехоплювати пристрій, це дратуватиме роками.

ОС має значення

Потужний процесор — це фундамент, але швидкодія і зручність експлуатації може страждати, якщо система перевантажена "сміттям". Експерти попереджають: багато брендів наповнюють свою прошивку рекламою, купою непотрібних функцій і додатків, які не можна видалити. Із прикладів — Xiaomi і Samsung, тоді як більш "чистий" софт пропонують Motorola і Google Pixel.

Ще один тренд, про який мало хто просив — впровадження нейромережевих опцій, за частину з яких навіть стягують плату за передплатою. Не варто вестися на гасла на кшталт Galaxy AI — чат-бота Gemini, генератор картинок або АІ-редактор фотографій можна встановити на будь-який смартфон за потреби. Вбудовані виробником інструменти не варто сприймати як унікальну конкурентну перевагу.

