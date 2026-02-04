Смотреть на характеристики не нужно: как выбрать лучший смартфон и сэкономить тысячи гривен

Смартфоны достигли своего пика. Аппаратная часть развита настолько, что трудно заметить разницу в скорости между дорогой и бюджетной моделью. Разбираем менее очевидные критерии выбора нового гаджета.

Эксперты Android Police указывают, что важность технических спецификаций сегодня переоценена. Чтоб понять, подходит ли вам устройство, стоит обратить внимание на следующие малозаметные аспекты.

Какие функции реально нужны

Маркетологи продвигают 200-мегапиксельные камеры и 100-кратный зум. Но галерея обычного пользователя на 99% состоит из фото еды, документов, людей и домашних питомцев. Все снимается на главный сенсор, с автоматическими настройками и приближением 1х. Для этого не нужны перископические телефото, снимающие Луну, или 8K-видео, которое забивает память за минуты и перегревает корпус.

Гораздо важнее качественный основной объектив, точно передающий тона кожи и работающий в HDR (хорошо будет снимать против света). Другими словами, потребитель мало что теряет, не переплачивая за камерофон с тремя или четырьмя модулями. Если их предназначение для вас загадка, нет смысла покупать iPhone Pro Max или Galaxy Ultra, когда есть базовые модели. Лучше остановиться на модели с двумя камерами, из которых основная удовлетворит все рядовые потребности.

То же касается зарядки. Сверхбыстрые 120 Вт могут пригодиться, когда время ограничено, но подавляющее большинство ставят гаджет на зарядку на ночь. Емкий аккумулятор важен, а число ватт — вторичный аспект, учитывая, что новый мощный адаптер зачастую продается отдельно и не входит в комплект.

Galaxy S25 Ultra — пример смартфона, характеристики которого несколько избыточны для массового потребителя Фото: tomsguide.com

Эргономичность важнее веса

Если вы держите телефон в руках по три часа в день, за год это складывается в почти 1000 часов статической нагрузки. Поэтому баланс устройства важнее его веса: тяжелый, но хорошо сбалансированный смартфон ощущается в руке лучше, чем легкий, но с нестандартным распределением из-за огромного блока камер.

Журналисты рекомендуют перед покупкой подержать аппарат в руках минимум пять минут. Важно проверить, не врезаются ли острые углы в ладонь и не режет ли мизинец грань возле порта зарядки. Также стоит протестировать расположение кнопок громкости: если ради них приходится перехватывать устройство, это будет раздражать годами.

ОС имеет значение

Мощный процессор — это фундамент, но быстродействие и удобство эксплуатации может страдать, если система перегружена "мусором". Эксперты предупреждают: многие бренды наполняют свою прошивку рекламой, кучей ненужных функций и приложений, которые нельзя удалить. Из примеров — Xiaomi и Samsung, тогда как более "чистый" софт предлагают Motorola и Google Pixel.

Еще один тренд, о котором мало кто просил — внедрение нейросетевых опций, за часть из которых даже взимают плату по подписке. Не стоит вестись на лозунги вроде Galaxy AI — чат-бота Gemini, генератор картинок или ИИ-редактор фотографий можно установить на любой смартфон при надобности. Встроенные производителем инструменты не стоит воспринимать как уникальное конкурентное преимущество.

