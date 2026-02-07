Пам'ять для комп'ютерів подорожчала на 90%: аналітики заговорили про "погані часи"

Ринок комплектуючих для ПК переживає кризу. Згідно зі звітом, у першому кварталі 2026 року вартість пам'яті підскочила на 80-90% порівняно з кінцем 2025 року.

Цей стрибок торкнувся всіх ключових сегментів: від оперативної пам'яті (DRAM) до флеш-накопичувачів (NAND) і передової пам'яті HBM. Аналітики Counterpoint Research пишуть: це історичний прецедент, який вдарить по вартості кінцевих пристроїв — ноутбуків, серверів і смартфонів.

Рекордний зліт цін

Головним драйвером зростання став сегмент серверного обладнання. Якщо в четвертому кварталі 2025 року модуль серверної пам'яті RDIMM об'ємом 64 ГБ коштував близько 450 доларів, то в першому кварталі 2026-го його ціна перевищила 900 доларів — зростання склало понад 98%. Експерти прогнозують, що вже в другому кварталі ціна проб'є позначку в 1000 доларів.

Ситуація в споживчому секторі не набагато краща. Пам'ять для ПК (DDR4/DDR5) і накопичувачі для SSD також показують вибухове зростання — на графіках зафіксовано стрибок вартості компонентів для ПК на 91% і 100% відповідно.

Як це позначиться на гаджетах

Виробники техніки (OEM) опинилися у важкій ситуації: вартість компонентів зростає, а купівельна спроможність споживачів падає. Щоб стримати зростання цін на полицях магазинів, вендори змушені йти на хитрощі: зниження об'єму оперативної пам'яті в пристроях, заміна швидких TLC SSD на дешевші та повільніші QLC-накопичувачі, відмова від дефіцитної пам'яті LPDDR4 на користь LPDDR5, яка поки що є доступнішою завдяки виходу нових бюджетних чіпсетів.

Поки споживачі готуються до підвищення цін, виробники чіпів пам'яті фіксують рекордний прибуток. Операційна маржа компаній у сегменті звичайної DRAM уже перевищила 60%, обігнавши навіть показники преміальної HBM-пам'яті. Очікується, що перший квартал 2026 року принесе чіпмейкерам високі доходи.

Раніше повідомлялося, що новий iPhone несподівано порадує своєю ціною. Майбутній iPhone 18 може бути вигідною покупкою порівняно з флагманом Galaxy S26, оскільки Apple, ймовірно, компенсує кризові витрати на оперативну пам'ять, на відміну від Samsung.