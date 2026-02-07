Память для компьютеров подорожала на 90%: аналитики заговорили о "плохих временах"

Рынок комплектующих для ПК переживает кризис. Согласно отчету, в первом квартале 2026 года стоимость памяти подскочила на 80–90% по сравнению с концом 2025 года.

Этот скачок затронул все ключевые сегменты: от оперативной памяти (DRAM) до флеш-накопителей (NAND) и передовой памяти HBM. Аналитики Counterpoint Research пишут: это исторический прецедент, который ударит по стоимости конечных устройств — ноутбуков, серверов и смартфонов.

Рекордный взлет цен

Главным драйвером роста стал сегмент серверного оборудования. Если в четвертом квартале 2025 года модуль серверной памяти RDIMM объемом 64 ГБ стоил около 450 долларов, то в первом квартале 2026-го его цена перевалила за 900 долларов — рост составил более 98%. Эксперты прогнозируют, что уже во втором квартале цена пробьет отметку в 1000 долларов.

Ситуация в потребительском секторе не намного лучше. Память для ПК (DDR4/DDR5) и накопители для SSD также показывают взрывной рост — на графиках зафиксирован скачок стоимости компонентов для ПК на 91% и 100% соответственно.

Как это отразится на гаджетах

Производители техники (OEM) оказались в трудной ситуации: стоимость компонентов растет, а покупательная способность потребителей падает. Чтобы сдержать рост цен на полках магазинов, вендоры вынуждены идти на хитрости: снижение объема оперативной памяти в устройствах, замена быстрых TLC SSD на более дешевые и медленные QLC-накопители, отказ от дефицитной памяти LPDDR4 в пользу LPDDR5, которая пока доступнее благодаря выходу новых бюджетных чипсетов.

Пока потребители готовятся к повышению цен, производители чипов памяти фиксируют рекордную прибыль. Операционная маржа компаний в сегменте обычной DRAM уже превысила 60%, обогнав даже показатели премиальной HBM-памяти. Ожидается, что первый квартал 2026 года принесет чипмейкерам высокие доходы.

Ранее сообщалось, что новый iPhone неожиданно порадует своей ценой. Будущий iPhone 18 может быть выгодной покупкой по сравнению с флагманом Galaxy S26, поскольку Apple, вероятно, компенсирует кризисные расходы на оперативную память, в отличие от Samsung.