У Китаї все погано: мільйонів сонячних панелей недостатньо для переходу на чисту енергію

Китай не може відмовитися від вугілля, і численні сонячні ферми ситуацію не рятують. Аналітик Девід Фіклінг пояснив, чому це так.

Нещодавно Китайська електроенергетична рада, торгова асоціація енергетичного сектору, опублікувала звіт, у якому йдеться про те, що 2026 року збудують понад 300 гігават потужностей із виробництва чистої електроенергії. Однак споживання зросте на 5-6%. Якщо скласти ці дві цифри, вийде проблема, пише аналітик bloomberg.com Девід Фіклінг.

Усі ці нові сонячні панелі та вітряні турбіни мають генерувати величезну кількість чистої електроенергії — понад 400 гігават-годин, чого приблизно достатньо для забезпечення електроенергією Індонезії, Мексики чи Саудівської Аравії. Майже в будь-який рік до 2020 року цього було б достатньо, щоб покрити все зростання власного попиту на електроенергію в Китаї, але зараз це не так, стверджує автор.

Китай ледь встигає за попитом на чисту енергію

Минулого року Китай спожив приблизно на третину більше електроенергії з мережі, ніж 2019 року. Навіть за стрімкого розвитку поновлюваних джерел енергії країні знадобиться близько 600 ГВтг, щоб задовольнити зростаючий попит на електроенергію, прогнозований радою. Будь-який дефіцит в кінцевому підсумку покривається вугільними електростанціями КНР, на які припадає майже одна шоста частина світових викидів вуглекислого газу.

Існують альтернативи, здатні заповнити цю прогалину. Цього року планується підключити 8 ядерних реакторів, що дасть змогу додати близько 64 ГВт-год. Повернення до більш дощових умов у басейні Янцзи після низки посушливих років може "вичавити" ще 100 ГВт-год. Маломасштабні сонячні електростанції, які зазвичай не враховуються в прогнозах ради, легко можуть додати ще 100 ГВт-год.

Китайська сонячна ферма на воді

Проте, щоб не використовувати тверде паливо в енергосистемі в умовах ненаситної потреби в енергії, необхідно, щоб багато що склалося вдало. Ба більше, країні зараз необхідно не просто підтримувати стабільний рівень вироблення електроенергії на вугіллі, а й швидко його скорочувати. Щоб досягти мети президента Сі Цзіньпіна щодо нульових викидів до 2060 року без неправдоподібних компенсацій або уловлювання вуглецю, видобуток вугілля має скорочуватися приблизно на 150 ГВт-год щороку. Минулого року він знизився приблизно на 100 ГВт-год, але повторити цей успіх буде складніше в міру зростання попиту на електроенергію.

Близько 50% електроенергії виробляється за рахунок вугілля

Хоча споживання електроенергії електромобілями і центрами обробки даних швидко зростає — за даними ради, торік воно збільшилося на 49% і 17% відповідно, — картина, як і раніше, формується галузями важкої промисловості, які місцеві органи влади традиційно використовують як інструмент економічного управління.

Сонячна електростанція в КНР Фото: Скриншот

Зростання попиту з боку підприємств з обробки металів, виробництва будівельних матеріалів і хімікатів торік становитиме близько 50 терават-годин, що ненабагато менше, ніж приблизно 70 терават-годин збільшення споживання на кожен електромобіль і центр оброблення даних у країні.

"У Китаю вже є енергосистема майбутнього. Проблема в тому, що вона використовується вкрай неефективно. Якби країна отримувала стільки ж електроенергії з кожного кіловата вітрової та сонячної енергії, скільки США, вона могла б скоротити вироблення електроенергії на основі викопного палива приблизно на третину. Якби вона отримувала вдвічі менше економічне зростання з кожної кіловат-години, ніж Європейський союз, вона могла б скоротити вироблення електроенергії вдвічі. Якби вона робила і те, і інше, викопне паливо можна було б повністю виключити з енергосистеми", — упевнений аналітик.

