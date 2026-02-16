Глобальний збій у Х: користувачі не можуть публікувати або оновлювати стрічку новин

Збій у роботі X зачепив понад 42 000 користувачів по всьому світу, особливо в Індії, Великій Британії та США. Офіційно в компанії проблему не коментували.

Соціальна медіаімперія X Ілона Маска, знову "зламалася" 16 лютого 2026 року. Тисячі користувачів по всьому світу зіткнулися із зависанням стрічки новин і загадковими повідомленнями про помилки, такими як "Щось пішло не так, але не хвилюйтеся" або "Спробуйте перезавантажити", пише Sunday Guardian.

Платформа моніторингу збоїв Downdetector зафіксувала понад 42 000 скарг по всьому світу, при цьому тільки в США до 8:24 ранку за східним часом було зареєстровано понад 41 000 скарг. В Індії до 19:30 за індійським часом надійшло близько 3357 повідомлень від користувачів про проблеми з сервісами, водночас 53% проблем були пов'язані зі збоями в застосунку, 22% — із проблемами стрічки новин і 16% — із проблемами вебсайту. Через годину всі сервіси знову запрацювали, але від X не надходило жодних звісток, що викликало невдоволення користувачів.

Потім проблеми відновилися. Досі спостерігаються проблеми із завантаженням стрічки та публікацією постів і коментарів.

У Downdetector заявили, що система відмічає інцидент тільки тоді, коли кількість повідомлень значно перевищує нормальний рівень, а цей поріг явно було перевищено під час збою.

Компанія не опублікувала офіційної заяви з поясненням причин збою. Інцидент все ще триває, і подальші оновлення очікуються після того, як платформа уточнить, що саме спричинило перебої в роботі сервісу.

Компанія X не відповіла на запит ЗМІ, зокрема Forbes, щодо коментаря з приводу збою, і на сторінці стану її платформи для розробників увесь день було зазначено, що "всі системи працюють", незважаючи на повідомлення у ЗМІ. Лише надвечір з'явилося повідомлення, що "Деякі системи можуть працювати з перебоями".

У січні X пережив короткочасний збій, що зачепив тисячі користувачів, а минулої весни зіткнувся з хвилею збоїв, що зачепили десятки тисяч, які Маск пояснив "масштабною кібератакою".

Нагадаємо, наприкінці 2025 року стався глобальний збій, викликаний підтримкою Cloudflare, який вивів з ладу X та інші компанії.

Фокус також повідомляв про проблеми в роботі Cloudflare 21 листопада. Повторний збій призвів до неполадок у роботі низки західних сайтів та онлайн-сервісів, зокрема Х (Twitter), Amazon, Xbox, Grok тощо.