Глобальный сбой в Х: пользователи не могут публиковать или обновлять ленту новостей

Сбой в работе X затронул более 42 000 пользователей по всему миру, особенно в Индии, Великобритании и США. Официально в компании проблему не комментировали.

Социальная медиаимперия X Илона Маска, снова "сломалась" 16 февраля 2026 года. Тысячи пользователей по всему миру столкнулись с зависанием ленты новостей и загадочными сообщениями об ошибках, такими как "Что-то пошло не так, но не волнуйтесь" или "Попробуйте перезагрузить", пишет Sunday Guardian.

Платформа мониторинга сбоев Downdetector зафиксировал более 42 000 жалоб по всему миру, при этом только в США к 8:24 утра по восточному времени было зарегистрировано более 41 000 жалоб. В Индии к 19:30 по индийскому времени поступило около 3357 сообщений от пользователей о проблемах с сервисами, при этом 53% проблем были связаны со сбоями в приложении, 22% — с проблемами ленты новостей и 16% — с проблемами веб-сайта. Через час все сервисы снова заработали, но от X не поступало никаких известий, что вызвало недовольство пользователей.

Потом проблемы возобновились. До сих пор наблюдаются проблемы с загрузкой ленты и публикацией постов и комментариев.

В Downdetector заявили, что система отмечает инцидент только тогда, когда количество сообщений значительно превышает нормальный уровень, а этот порог явно был превышен во время сбоя.

Компания не опубликовала официального заявления с объяснением причин сбоя. Инцидент все еще продолжается, и дальнейшие обновления ожидаются после того, как платформа уточнит, что именно вызвало перебои в работе сервиса.

Компания X не ответила на запрос СМИ, в частности Forbes, о комментарии по поводу сбоя, и на странице состояния ее платформы для разработчиков весь день было указано, что "все системы работают", несмотря на сообщения в СМИ. Только под вечер появилось сообщение, что "Некоторые системы могут работать с перебоями".

В январе X пережил кратковременный сбой, затронувший тысячи пользователей, а прошлой весной столкнулся с волной сбоев, затронувших десятки тысяч, которые Маск объяснил "масштабной кибератакой".

Напомним, в конце 2025 года произошел глобальный сбой, вызванный поддержкой Cloudflare, который вывел из строя X и другие компании.

Фокус также сообщал о проблемах в работе Cloudflare 21 ноября. Повторный сбой привел к неполадкам в работе ряда западных сайтов и онлайн-сервисов, в частности Х (Twitter), Amazon, Xbox, Grok и др.