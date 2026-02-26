Експерта вразила зарядна станція для дому: "Вона відкрила мені очі" (відео)

Модель Aferiy P280 здивувала тестувальника в багатьох аспектах: вона працює як ДБЖ, має ємність 2048 Вт-год і 15 різних портів.

Минулого року експерт Едріан Кінгслі-Г'юз протестував понад сотню різних пристроїв у різних умовах автономного електропостачання, а також під час реальних відключень електроенергії. Він дійшов висновку, що компанія Aferiy створила одну з найкращих портативних електростанцій — P280, йдеться в матеріалі zdnet.com.

Характеристики Aferiy P280

P280 — це електростанція ємністю 2048 Вт-год, побудована на базі масиву літій-залізо-фосфатних батарей з більш ніж 4000 циклами перезарядки, термін служби яких становить 10 років, а показники безпеки значно перевершують показники більш ранніх версій літій-іонних акумуляторів.

Цей пристрій може видавати 2800 Вт безперервної потужності (і підтримувати пікові навантаження до 5600 Вт) через масив портів. Він має 5 розеток змінного струму, 4 порти USB-C (2 розраховані на максимальну потужність 20 Вт, 2 інших — на максимальну потужність 140 Вт), 2 порти USB-A з максимальною потужністю 18 Вт, автомобільний вихідний порт 12 В, 2 порти DC5521 12 В/3 А і 1 порт XT-60 12 В/25 А.

"Загалом виходить 15 портів, тож пристрої від похідного холодильника й апарата CPAP до навушників і дронів можуть заряджатися від однієї портативної станції", — зазначив автор.

Вихід змінного струму достатній для роботи практично з будь-яким пристроєм, що живиться від мережі, що робить її дуже універсальним резервним джерелом живлення.

Крім регульованої вхідної напруги змінного струму, яку можна встановити в діапазоні від 600 Вт до 1800 Вт (залежно від вхідної потужності, бажаної швидкості заряджання або рівня шуму пристрою), пристрій також оснащено двома портами XT90, які можна використовувати для заряджання від сонячних батарей (до 600 Вт на порт) або від автомобільної системи 12 В/24 В.

Опитування Чи підтримуєте ви блокування Telegram в Україні після теракту у Львові? Опитування відкрите до Так Ні Мені байдуже Голосувати

Швидка зарядка

При використанні тільки змінного струму пристрій може зарядитися від 0 до 80% менш ніж за 1 годину, а від 0% до повної зарядки — за 1,5 години.

При сонячному живленні потужністю 1200 Вт час зарядки становить близько 2,5 годин. Можна використовувати комбінацію змінного струму, сонячної енергії та автомобільної зарядки, залежно від того, що є у користувача. Функція швидкого заряджання дійсно корисна в ситуаціях, коли обмежений доступ до змінного струму.

Оскільки P280 має 2 входи XT90, станція підходить для використання в автобудинку та усуває необхідність в окремому контролері заряду MPPT.

Зарядка охолоджується вентиляторами з обох кінців, що дає змогу встановлювати її один на одного і водночас забезпечувати гарний повітряний потік, але не варто ставити станцію в кут або до стіни, оскільки це може спричинити проблеми, попередив Едріан.

Джерело безперебійного живлення

Якщо потрібна електростанція, яка також може працювати як джерело безперебійного живлення (ДБЖ) і швидко перемикатися в разі вимкнення електроенергії, P280 — ідеальний вибір, оскільки вона може перемикатися зі змінного струму на внутрішні батареї менш ніж за 10 мілісекунд, досить швидко, щоб навіть такі чутливі пристрої, як ПК, цього не помітили.

На передній панелі зарядної станції розташований чіткий дисплей, який дає змогу отримати доволі детальну інформацію про стан електростанції з погляду входів, виходів і часу, що залишився до кінця роботи або заряджання. Для отримання більш детальної інформації або проведення технічного обслуговування, наприклад, оновлення прошивки, потрібно звернутися до додатка (підтримуються iOS і Android). Він також може активувати такі функції, як безшумна зарядка або встановити розклад підзарядки.

Якщо ємності P280 у 2048 Вт-год недостатньо, можна під'єднати до 4-х додаткових батарей, отримавши значну ємність зберігання в 10,24 кВт-год — цього достатньо, щоб забезпечити електропостачання стандартного будинку протягом двох днів.

Раніше ми писали про те, що названо відмінний варіант зарядної станції за результатами тестування. Bluetti AC180 з відзнакою пройшла низку тестів, продемонструвавши хорошу продуктивність і довговічність.