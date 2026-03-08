Як "оживити" будь-який старий смартфон у 2026 році: топ-3 корисних додатки (фото)

Часто люди змушені міняти смартфон не через фізичну несправність. Застаріває ПЗ: нові програми не завантажуються, а старі перестають працювати. Але якщо знадобилося використовувати такий апарат як резервний, є способи повернути йому базову функціональність.

Фокус наводить гайд, як повернути застарілому смартфону життя, на якому вже не працюють багато сучасних сервісів, включно з Google Play.

Як залишатися на зв'язку

Дивно, але один популярний месенджер досі підтримує дуже старі пристрої. На момент публікації остання версія Telegram (12.5.1) вимагає ОС Android 5.0 і вище. Тобто неважко встановити сучасний засіб зв'язку на смартфон аж до 10-річної давності.

Головний плюс — додаток можна завантажити у вигляді APK-файлу безпосередньо з офіційного сайту Telegram. Це рятує, якщо на вашому телефоні більше не працює магазин Google Play. Крім того, в таку версію вбудований автономний механізм оновлення. А ще Telegram можна використовувати як файлообмінник: через чат "Вибране", синхронізований з ПК, зручно перекидати на старий телефон інші потрібні файли і додатки.

Telegram здатний запускатися на старих смартфонах Фото: З відкритих джерел

Який браузер вибрати

Стандартний браузер, такий як Chrome, на смартфоні, який давно не оновлювався, може просто не відкривати сучасні сайти через застарілі сертифікати безпеки або брак ресурсів.

У цьому разі чудовим рішенням стане Opera Mini. Цей браузер працює на Android 6.0 і новіше. Він займає дуже мало місця в пам'яті, працює спритно і, завдяки власним серверам стиснення даних, краще справляється із завантаженням сучасних веб-сторінок на слабкому "залізі". Це не вирішить абсолютно всі проблеми із застарілими сертифікатами, але значно поліпшить досвід використання сайтів.

Інтерфейс NewPipe Фото: Скриншот

Як дивитися YouTube

Офіційний додаток YouTube — один із найвимогливіших до актуальності ОС. Якщо на старому смартфоні він більше не запускається, допоможе NewPipe.

Це легкий, швидкий і безпечний клієнт для YouTube з відкритим вихідним кодом. Головна перевага — він не вимагає наявності сервісів Google на телефоні. Додаток вміє не тільки програвати відео, а й робити це у фоновому режимі, а також завантажувати ролики і блокувати рекламу.

Єдиний нюанс — ви не зможете увійти у свій Google-акаунт. Уся ваша історія переглядів і підписки зберігатимуться локально, тільки на цьому пристрої. Завантажити NewPipe можна безкоштовно з офіційного сайту проекту.

