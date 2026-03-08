Как "оживить" любой старый смартфон в 2026 году: топ-3 полезных приложения (фото)

Часто люди вынуждены менять смартфон не из-за физической неисправности. Устаревает ПО: новые программы не скачиваются, а старые перестают работать. Но если понадобилось использовать такой аппарат в качестве резервного, есть способы вернуть ему базовую функциональность.

Фокус приводит гайд, как вернуть устаревшему смартфону жизнь, на котором уже не работают многие современные сервисы, включая Google Play.

Как оставаться на связи

Удивительно, но один популярный мессенджер до сих пор поддерживает очень старые устройства. На момент публикации последняя версия Telegram (12.5.1) требует ОС Android 5.0 и выше. То есть нетрудно установить современное средство связи на смартфон вплоть до 10-летней давности.

Главный плюс — приложение можно скачать в виде APK-файла напрямую с официального сайта Telegram. Это спасает, если на вашем телефоне больше не работает магазин Google Play. Кроме того, в такую версию встроен автономный механизм обновления. А еще Telegram можно использовать как файлообменник: через чат "Избранное", синхронизированный с ПК, удобно перекидывать на старый телефон другие нужные файлы и приложения.

Telegram способен запускаться на старых смартфонах Фото: Из открытых источников

Какой браузер выбрать

Стандартный браузер, такой как Chrome, на давно не обновлявшемся смартфоне может просто не открывать современные сайты из-за устаревших сертификатов безопасности или нехватки ресурсов.

В этом случае отличным решением станет Opera Mini. Этот браузер работает на Android 6.0 и новее. Он занимает очень мало места в памяти, работает шустро и, благодаря собственным серверам сжатия данных, лучше справляется с загрузкой современных веб-страниц на слабом "железе". Это не решит абсолютно все проблемы с устаревшими сертификатами, но значительно улучшит опыт использования сайтов.

Интерфейс NewPipe Фото: Скриншот

Как смотреть YouTube

Официальное приложение YouTube — одно из самых требовательных к актуальности ОС. Если на старом смартфоне оно больше не запускается, поможет NewPipe.

Это легковесный, быстрый и безопасный клиент для YouTube с открытым исходным кодом. Главное преимущество — он не требует наличия сервисов Google на телефоне. Приложение умеет не только проигрывать видео, но и делать это в фоновом режиме, а также скачивать ролики и блокировать рекламу.

Единственный нюанс — вы не сможете войти в свой Google-аккаунт. Вся ваша история просмотров и подписки будут храниться локально, только на этом устройстве. Скачать NewPipe можно бесплатно с официального сайта проекта.

