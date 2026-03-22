Нове шкідливе ПЗ для Android "риється" у ваших нотатках: як захистити смартфон

Дослідники виявили нове шкідливе програмне забезпечення (ПЗ) під назвою Perseus, яке націлене на нотатки користувачів Android.

Окрім звичайної крадіжки облікових даних, Perseus аналізує вміст нотаток пошуках цінної особистої або фінансової інформації. Про загрозу повідомила компанія ThreatFabric, що спеціалізується на дослідженні кібербезпеки смартфонів.

Як пояснюють спеціалісти, нове шкідливе ПЗ має вбудовану команду, яка дозволяє систематично досліджувати вміст програм для створення нотаток без участі користувача. Прогрма записає такі дані, як паролі, PIN-коди, фрази для відновлення криптовалюти, для подальшого використання зловмисниками.

Опитування Чи допоможе квантове шифрування позбавитися від хакерів назавжди? Опитування відкрите до Так Ні Не впевнений (-на) Голосувати

Серед програм, на які орієнтоване ПЗ Perseus, згадуються:

Google Keep;

Xiaomi Notes;

Samsung Notes;

ColorNote Notepad Notes;

Evernote — Note Organizer;

Microsoft OneNote;

Simple Notes Pro;

Simple Notes.

Відео дня

Як захистити свої нотатки на смартфоні

За словами експертів, Perseus поширюється серед програм, що маскуються під сервіси IPTV. Ці програми часто розповсюджуються поза магазином Google Play.

Щоб мінімізувати можливість зараження, у ThreatFabric радять власникам смартфонів завантажувати застосунки лише в офіційному магазині. Окрім того, варто увімкнути Play Protect.

