Новое вредоносное ПО для Android "роется" в ваших заметках: как защитить смартфон

Исследователи обнаружили новое вредоносное программное обеспечение (ПО) под названием Perseus, которое нацелено на заметки пользователей Android.

Кроме обычной кражи учетных данных, Perseus анализирует содержимое заметок в поисках ценной личной или финансовой информации. Об угрозе сообщила компания ThreatFabric, специализирующаяся на исследовании кибербезопасности смартфонов.

Как объясняют специалисты, новое вредоносное ПО имеет встроенную команду, которая позволяет систематически исследовать содержимое программ для создания заметок без участия пользователя. Прогрма записывает такие данные, как пароли, PIN-коды, фразы для восстановления криптовалюты, для дальнейшего использования злоумышленниками.

Среди программ, на которые ориентировано ПО Perseus, упоминаются:

Google Keep;

Xiaomi Notes;

Samsung Notes;

ColorNote Блокнот Заметки ColorNote;

Evernote — Органайзер заметок;

Microsoft OneNote;

Simple Notes Pro;

Simple Notes.

Как защитить свои заметки на смартфоне

По словам экспертов, Perseus распространяется среди программ, маскирующихся под сервисы IPTV. Эти программы часто распространяются вне магазина Google Play.

Чтобы минимизировать возможность заражения, в ThreatFabric советуют владельцам смартфонов загружать приложения только в официальном магазине. Кроме того, стоит включить Play Protect.

