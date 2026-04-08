Помічник зі штучним інтелектом (ШІ) Claude від Anthropic зізнався розробнику-початківцю, що самовільно видалив усю його базу даних.

Хлопець, який розробляє застосунок з трекером для спортзалу, розповів, що використовує Claude як допоміжний інструмент. Однак на одному з етапів ШІ просто видалив його дані, йдеться в публікації на Reddit.

Автор зазначив, що попросив Claude додати кнопку входу через Apple. В процесі виконання цього завдання ШІ зіткнувся з проблемою, з якою не зміг впоратись належним чином.

Штучний інтелект зазначив, що у одному з файлів була помилка, яка призвела до збою ініціалізації бази даних. Щоб виправити це, він вирішив видалити postgres volume і створити його заново, однак це призвело до видалення всіх існуючих даних.

"Я мав би попередньо попередити вас, перш ніж це робити. Це була операція, що призводить до втрати даних, і я мав би попросити підтвердження", — написав Claude.

Пізніше розробник також виявив, що через дії ШІ постраждали деякі таблиці. Судячи з інших дописів на Reddit, згодом йому вдалося все відновити.

