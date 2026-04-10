Доступний Mini LED телевізор від Hisense вже тут: представлений Vidda S Mini TV (фото)

Компанія Hisense показала в Китаї нову лінійку недорогих телевізорів Vidda S Mini TV.

Моделі базуються на технології Mini LED і будуть доступні в трьох розмірах: 55, 65 і 75 дюймів. Продажі новинок стартують 17 квітня. Панелі отримали високу частоту оновлення, потужну аудіосистему і вбудовані алгоритми ШІ, пише Gizmochina.

Характеристики екрана та ігрові функції

Телевізори серії Vidda S Mini TV використовують систему підсвічування Mini LED з підтримкою до 180 локальних зон затемнення. 10-бітна матриця відтворює 1,07 мільярда відтінків і забезпечує 96% охоплення колірного простору DCI-P3. Пікова яскравість досягає 600 ніт.

Антивідблискове покриття (AG) і спеціальний шар із низьким відбиттям світла (LR) покращують видимість картинки в яскраво освітлених приміщеннях. Інтелектуальний RGB-датчик автоматично коригує яскравість і колірну температуру, підлаштовуючись під зовнішнє освітлення. Для захисту зору реалізовано шестишарову систему: застосовано ШІМ-затемнення на надвисокій частоті 20 000 Гц, фільтрацію синього світла і технологію придушення мерехтіння (flicker-free).

Геймери оцінять підтримку частоти оновлення 180 Гц, що забезпечує плавність у динамічних сценах. У наявності порти HDMI 2.1, два роз'єми USB 2.0, порт Ethernet і AV-входи. Для ігор передбачена підтримка VRR (змінна частота оновлення), ALLM (автоматичний режим з низькою затримкою) і технологія компенсації руху MEMC.

Hisense Vidda S Mini TV (ілюстративне фото) Фото: Hisense

Звук і розумні опції

Апарат оснащений 2.1-канальною акустичною системою з незалежним вбудованим сабвуфером об'ємом 1,2 літра. Загальна вихідна потужність звуку досягає значних 120 Вт. Заявлена апаратна підтримка декодування Dolby Audio і DTS.

В якості програмної смарт-основи використовується велика мовна модель Xinghai з інтеграцією популярної нейромережі DeepSeek AI. Це забезпечує розширене голосове керування з розпізнаванням складних складових команд і навіть регіональних діалектів. Бездротовий зв'язок представлений сучасними модулями Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.4. Телевізор підтримує пряму бездротову трансляцію екрана з пристроїв на базі Android, iOS, Windows і macOS.

На китайському ринку вартість телевізорів Hisense Vidda S Mini TV складе:

55 дюймів — 2552 юаня (близько 372 доларів).

65 дюймів — 3493 юаня (близько 509 доларів).

75 дюймів — 4434 юаня (близько 646 доларів).

Інформації про глобальний реліз пристроїв поки немає.

