Доступный Mini LED телевизор от Hisense уже здесь: представлен Vidda S Mini TV (фото)

Компания Hisense показала в Китае новую линейку недорогих телевизоров Vidda S Mini TV.

Модели базируются на технологии Mini LED и будут доступны в трех размерах: 55, 65 и 75 дюймов. Продажи новинок стартуют 17 апреля. Панели получили высокую частоту обновления, мощную аудиосистему и встроенные алгоритмы ИИ, пишет Gizmochina.

Характеристики экрана и игровые функции

Телевизоры серии Vidda S Mini TV используют систему подсветки Mini LED с поддержкой до 180 локальных зон затемнения. 10-битная матрица воспроизводит 1,07 миллиарда оттенков и обеспечивает 96% охвата цветового пространства DCI-P3. Пиковая яркость достигает 600 нит.

Антибликовое покрытие (AG) и специальный слой с низким отражением света (LR) улучшают видимость картинки в ярко освещенных помещениях. Интеллектуальный RGB-датчик автоматически корректирует яркость и цветовую температуру, подстраиваясь под внешнее освещение. Для защиты зрения реализована шестислойная система: применяется ШИМ-затемнение на сверхвысокой частоте 20 000 Гц, фильтрация синего света и технология подавления мерцания (flicker-free).

Геймеры оценят поддержку частоты обновления 180 Гц, что обеспечивает плавность в динамичных сценах. В наличии порты HDMI 2.1, два разъема USB 2.0, порт Ethernet и AV-входы. Для игр предусмотрена поддержка VRR (переменная частота обновления), ALLM (автоматический режим с низкой задержкой) и технология компенсации движения MEMC.

Hisense Vidda S Mini TV (иллюстративное фото) Фото: Hisense

Звук и умные опции

Аппарат оснащен 2.1-канальной акустической системой с независимым встроенным сабвуфером объемом 1,2 литра. Общая выходная мощность звука достигает внушительных 120 Вт. Заявлена аппаратная поддержка декодирования Dolby Audio и DTS.

В качестве программной смарт-основы используется большая языковая модель Xinghai с интеграцией популярной нейросети DeepSeek AI. Это обеспечивает расширенное голосовое управление с распознаванием сложных составных команд и даже региональных диалектов. Беспроводная связь представлена современными модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Телевизор поддерживает прямую беспроводную трансляцию экрана с устройств на базе Android, iOS, Windows и macOS.

На китайском рынке стоимость телевизоров Hisense Vidda S Mini TV составит:

55 дюймов — 2552 юаня (около 372 долларов).

65 дюймов — 3493 юаня (около 509 долларов).

75 дюймов — 4434 юаня (около 646 долларов).

Информации о глобальном релизе устройств пока нет.

