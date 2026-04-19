Бюджетна колонка JBL з автономністю 12 годин: скільки коштує нова Flip Essential 3 SE

Компанія JBL випустила портативну Bluetooth-колонку Flip Essential 3 SE з доступною ціною і цікавими параметрами.

Новинка вже доступна для замовлення на майданчику JD.com за ціною 899 юанів (близько 130 доларів). При створенні цієї моделі виробник зробив ставку на міцність, зручність транспортування і використання передових технологій бездротового зв'язку, пише Gizmochina.

Акустична система оснащена двома випромінювачами: 10-ватним високочастотним динаміком (твітером) і 20-ватним низькочастотним динаміком (вуфером). Така конфігурація забезпечує чисте відтворення високих частот і щільні середні та низькі тони. Для посилення басів з боків колонки розташовано два пасивні випромінювачі. Заявлений діапазон відтворюваних частот становить від 63 Гц до 20 кГц.

Корпус колонки вирізняється компактністю: його розміри становлять 180 x 69,5 x 72 мм, а вага — всього 550 грамів. Для зручності перенесення передбачено кріплення для ремінця. Аксесуар захищений від води і пилу за стандартом IP67, що дає змогу безпечно використовувати його на пляжі, біля басейну або під час походів. Крім того, під час виробництва корпусу використовувалися перероблені матеріали, включно з пластиком, металом і тканиною.

JBL Flip Essential 3 SE Фото: gizmochina.com

Зв'язок із джерелом звуку здійснюється за протоколом Bluetooth 5.4, який гарантує стабільне з'єднання і підтримує кодеки SBC і AAC. Важливим нововведенням стала підтримка технології Auracast. Вона дає змогу об'єднувати кілька сумісних колонок в одну мережу для синхронного відтворення або створювати стереопару з двох Flip Essential 3 SE.

Вбудований акумулятор забезпечує до 12 годин безперервного відтворення музики. Повна зарядка пристрою через порт USB Type-C займає близько 3 годин. Керувати налаштуваннями звуку, оновлювати прошивку і налаштовувати багатоколонкові системи можна через фірмовий додаток JBL Portable.

