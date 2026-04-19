Бюджетная колонка JBL с автономностью 12 часов: сколько стоит новая Flip Essential 3 SE

Компания JBL выпустила портативную Bluetooth-колонку Flip Essential 3 SE с доступной ценой и интересными параметрами.

Новинка уже доступна для заказа на площадке JD.com по цене 899 юаней (около 130 долларов). При создании этой модели производитель сделал ставку на прочность, удобство транспортировки и использование передовых технологий беспроводной связи, пишет Gizmochina.

Акустическая система оснащена двумя излучателями: 10-ваттным высокочастотным динамиком (твитером) и 20-ваттным низкочастотным динамиком (вуфером). Такая конфигурация обеспечивает чистое воспроизведение высоких частот и плотные средние и низкие тона. Для усиления басов по бокам колонки расположены два пассивных излучателя. Заявленный диапазон воспроизводимых частот составляет от 63 Гц до 20 кГц.

Корпус колонки отличается компактностью: его размеры составляют 180 x 69,5 x 72 мм, а вес — всего 550 граммов. Для удобства переноски предусмотрено крепление для ремешка. Аксессуар защищен от воды и пыли по стандарту IP67, что позволяет безопасно использовать его на пляже, у бассейна или во время походов. Кроме того, при производстве корпуса использовались переработанные материалы, включая пластик, металл и ткань.

JBL Flip Essential 3 SE Фото: gizmochina.com

Связь с источником звука осуществляется по протоколу Bluetooth 5.4, который гарантирует стабильное соединение и поддерживает кодеки SBC и AAC. Важным нововведением стала поддержка технологии Auracast. Она позволяет объединять несколько совместимых колонок в одну сеть для синхронного воспроизведения или создавать стереопару из двух Flip Essential 3 SE.

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 12 часов непрерывного воспроизведения музыки. Полная зарядка устройства через порт USB Type-C занимает около 3 часов. Управлять настройками звука, обновлять прошивку и настраивать многоколоночные системы можно через фирменное приложение JBL Portable.

