"Google Фото" додає зручний фільтр для покращення зовнішності на знімках: як спробувати (фото)

Сервіс "Google Фото" отримав апдейт з інструментом Touch Up для ретуші облич на фотографіях. Глобальне поширення нової функції на Android-пристроях почнеться цього тижня.

Нововведення зробить б'юті-фільтри доступними для 1,5 мільярда активних користувачів додатка по всьому світу. Про можливості опції та вимоги до смартфонів пише PhoneArena.

Що вміє Touch Up

Функція працює за принципом слайдерів інтенсивності. Досить натиснути на обличчя на портреті і налаштувати потрібні параметри. У групових знімках алгоритм розпізнає до шести осіб, даючи змогу редагувати кожного учасника індивідуально.

Інструмент пропонує такі опції ретуші:

Точкове видалення плям і дефектів шкіри (Heal).

Глобальне згладжування текстури шкіри (Smooth).

Освітлення темних кіл під очима (Under eyes).

Додавання виразності райдужній оболонці ока (Irises).

Делікатне відбілювання зубів (Teeth).

Корекція форми брів і губ.

Google Фото: функція Touch Up для ретуші Фото: Google

Доступність і системні вимоги

Touch Up не є ексклюзивом для телефонів лінійки Pixel або дорогих смартфонів Samsung. Google зробила функцію доступною для власників бюджетних гаджетів.

Для роботи алгоритмів потрібна модель під управлінням ОС Android 9 і новіше, з мінімум 4 ГБ оперативної пам'яті. Терміни виходу оновлення для iOS поки не розкриваються, але очікується, що кросплатформний додаток отримає цю функцію і на гаджетах Apple.

Що це означає для користувачів

Аудиторія Google Фото перевищує 1,5 мільярда щомісячних користувачів. Touch Up перетворює додаток на наймасовішу платформу для ретуші, обходячи за охопленням вбудовані ефекти Samsung Gallery, базовий редактор Apple Photos і фільтри в TikTok.

Журналісти відзначають спірне позиціонування функції. Розробники заявляють, що нові фільтри допомагають "закарбувати те, як ви себе почуваєте", а не те, який вигляд маєте насправді. Експерти вважають такий підхід м'яким нав'язуванням алгоритмічних стандартів краси. Це може посилити психологічний тиск на підлітків у соціальних мережах, привчаючи аудиторію до нереалістичних ідеалів зовнішності.

При цьому оглядачі визнають високу якість технологій Google і зручність опціонального використання фільтрів для легкої корекції невдалих кадрів.

