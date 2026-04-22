"Google Фото" добавляет удобный фильтр для улучшения внешности на снимках: как попробовать (фото)

Сервис "Google Фото" получил апдейт с инструментом Touch Up для ретуши лиц на фотографиях. Глобальное распространение новой функции на Android-устройствах начнется на этой неделе.

Нововведение сделает бьюти-фильтры доступными для 1,5 миллиарда активных пользователей приложения по всему миру. О возможностях опции и требованиях к смартфонам пишет PhoneArena.

Что умеет Touch Up

Функция работает по принципу слайдеров интенсивности. Достаточно нажать на лицо на портрете и настроить нужные параметры. В групповых снимках алгоритм распознает до шести человек, позволяя редактировать каждого участника индивидуально.

Инструмент предлагает следующие опции ретуши:

Точечное удаление пятен и дефектов кожи (Heal).

Глобальное сглаживание текстуры кожи (Smooth).

Осветление темных кругов под глазами (Under eyes).

Добавление выразительности радужной оболочке глаза (Irises).

Деликатное отбеливание зубов (Teeth).

Коррекция формы бровей и губ.

Google Фото: функция Touch Up для ретуши Фото: Google

Доступность и системные требования

Touch Up не является эксклюзивом для телефонов линейки Pixel или дорогих смартфонов Samsung. Google сделала функцию доступной для владельцев бюджетных гаджетов.

Для работы алгоритмов требуется модель под управлением ОС Android 9 и новее, с минимум 4 ГБ оперативной памяти. Сроки выхода обновления для iOS пока не раскрываются, но ожидается, что кроссплатформенное приложение получит эту функцию и на гаджетах Apple.

Что это значит для пользователей

Аудитория Google Фото превышает 1,5 миллиарда ежемесячных пользователей. Touch Up превращает приложение в самую массовую платформу для ретуши, обходя по охвату встроенные эффекты Samsung Gallery, базовый редактор Apple Photos и фильтры в TikTok.

Журналисты отмечают спорное позиционирование функции. Разработчики заявляют, что новые фильтры помогают "запечатлеть то, как вы себя чувствуете", а не то, как выглядите на самом деле. Эксперты считают такой подход мягким навязыванием алгоритмических стандартов красоты. Это может усилить психологическое давление на подростков в социальных сетях, приучая аудиторию к нереалистичным идеалам внешности.

При этом обозреватели признают высокое качество технологий Google и удобство опционального использования фильтров для легкой коррекции неудачных кадров.

