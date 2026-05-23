"Картинка просто супер": бюджетний OLED-телевізор Samsung порадував під час тестів (фото)

Компанія Samsung успішно закріпилася на ринку телевізорів на органічних світлодіодах, випустивши вдалу базову модель S85F.

Новинка отримала масу позитивних відгуків за чудову якість зображення і сучасні функції, наводимо детальний огляд характеристик, а також висновки експертів BGR і RTINGS.

Якість зображення

Samsung S85F — це стартовий OLED-телевізор бренду в лінійці 2025 року, який прийшов на зміну минулому S85D. Апарат обробляє картинку за допомогою процесора NQ4 AI Gen2. Експерти лабораторії RTINGS відзначають, що дисплей видає практично нескінченний коефіцієнт контрастності: чорний колір виглядає ідеально глибоким, а навколо яскравих об'єктів повністю відсутній ефект світіння. Телевізор має дуже широкі кути огляду, що робить його відмінним вибором для великих компаній. Передача кольору матриці неймовірно точна і соковита.

Тут є важливий технічний нюанс. Для ринку Північної Америки моделі на 55 і 65 дюймів комплектуються панелями QD-OLED на квантових точках. Однак експерти попереджають, що за межами США (зокрема на ринку України), а також у всіх модифікаціях на 77 і 83 дюйми, виробник використовує класичні матриці WOLED.

Інтерфейс Samsung S85F Фото: TechRadar

Ігрові можливості та звук

Телевізор нічим не поступається флагманам у плані геймінгу. Модель оснащена чотирма повноцінними портами HDMI 2.1 з високою пропускною здатністю. Панель підтримує виведення зображення в 4K при 120 Гц і технологію змінної частоти оновлення (VRR). Завдяки миттєвому часу відгуку, який притаманний усім OLED-екранам, S85F є ідеальним напарником для ігрових консолей.

За звучання відповідають вбудовані динаміки з підтримкою просторового формату Dolby Atmos. Аудіосистему доповнено технологією Q-Symphony для ідеальної синхронізації з саундбарами бренду, а алгоритм Object Tracking Sound Lite створює ефект позиціювання звуку залежно від дій на екрані.

Плюси, мінуси та відгуки користувачів

Користувачі тепло прийняли апарат. На офіційному сайті Samsung телевізор отримав 4,8 з 5 зірок (на основі 210 відгуків), а на Amazon оцінка склала 4,2 зірки. Покупці захоплюються картинкою, відзначаючи, що яскравість змушує кожен колір сяяти по-новому. Однак не обійшлося без програмних проблем. Смарт-платформа Tizen OS має браузер і голосове управління, але деякі власники скаржаться на повільний і місцями забагований інтерфейс.

Фахівці RTINGS виділили такі переваги та недоліки моделі:

Плюси:

Еталонний чорний колір і відсутність засвічень.

Чудова робота з віддзеркаленнями в кімнатах з помірним світлом.

Чудова передача кольору і широкі кути огляду.

Якісне масштабування контенту низької роздільної здатності до формату 4K.

Мінуси:

У яскраво освітленій кімнаті чорні кольори можуть здаватися злегка сіруватими.

Базової яскравості в стандартному режимі (SDR) насилу вистачає для боротьби з інтенсивними сонячними променями.

HDR-яскравості недостатньо для потужного відображення великих світлих ділянок.

Традиційна для Samsung відсутність підтримки популярного формату Dolby Vision (доступний тільки HDR10+).

Зображення Samsung S85F Фото: TechRadar

Ціни в Україні

Samsung S85F — це відмінний телевізор для змішаного використання. Він абсолютно не відчувається "бюджетним" апаратом, пропонуючи користувачам картинку кінематографічного рівня для вечірніх сеансів і повний пакет геймерських функцій.

Актуальні ціни на популярні діагоналі в Україні:

Samsung OLED 55" QE55S85F — 68 999 грн.

Samsung OLED 65" QE65S85F — 94 999 грн.

