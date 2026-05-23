"Картинка просто супер": бюджетный OLED-телевизор Samsung порадовал во время тестов (фото)

Компания Samsung успешно закрепилась на рынке телевизоров на органических светодиодах, выпустив удачную базовую модель S85F.

Новинка получила массу положительных отзывов за превосходное качество изображения и современные функции, приводим детальный обзор характеристик, а также выводы экспертов BGR и RTINGS.

Качество изображения

Samsung S85F — это стартовый OLED-телевизор бренда в линейке 2025 года, который пришел на смену прошлому S85D. Аппарат обрабатывает картинку с помощью процессора NQ4 AI Gen2. Эксперты лаборатории RTINGS отмечают, что дисплей выдает практически бесконечный коэффициент контрастности: черный цвет выглядит идеально глубоким, а вокруг ярких объектов полностью отсутствует эффект свечения. Телевизор обладает очень широкими углами обзора, что делает его отличным выбором для больших компаний. Цветопередача матрицы невероятно точная и сочная.

Здесь есть важный технический нюанс. Для рынка Северной Америки модели на 55 и 65 дюймов комплектуются панелями QD-OLED на квантовых точках. Однако эксперты предупреждают, что за пределами США (в том числе на рынке Украины), а также во всех модификациях на 77 и 83 дюйма, производитель использует классические матрицы WOLED.

Интерфейс Samsung S85F Фото: TechRadar

Игровые возможности и звук

Телевизор ничем не уступает флагманам в плане гейминга. Модель оснащена четырьмя полноценными портами HDMI 2.1 с высокой пропускной способностью. Панель поддерживает вывод изображения в 4K при 120 Гц и технологию переменной частоты обновления (VRR). Благодаря мгновенному времени отклика, которое присуще всем OLED-экранам, S85F является идеальным напарником для игровых консолей.

За звучание отвечают встроенные динамики с поддержкой пространственного формата Dolby Atmos. Аудиосистема дополнена технологией Q-Symphony для идеальной синхронизации с саундбарами бренда, а алгоритм Object Tracking Sound Lite создает эффект позиционирования звука в зависимости от действий на экране.

Плюсы, минусы и отзывы пользователей

Пользователи тепло приняли аппарат. На официальном сайте Samsung телевизор получил 4,8 из 5 звезд (на основе 210 отзывов), а на Amazon оценка составила 4,2 звезды. Покупатели восторгаются картинкой, отмечая, что яркость заставляет каждый цвет сиять по-новому. Однако не обошлось без программных проблем. Смарт-платформа Tizen OS имеет браузер и голосовое управление, но некоторые владельцы жалуются на медленный и местами забагованный интерфейс.

Специалисты RTINGS выделили следующие преимущества и недостатки модели:

Плюсы:

Эталонный черный цвет и отсутствие засветов.

Отличная работа с отражениями в комнатах с умеренным светом.

Великолепная цветопередача и широкие углы обзора.

Качественное масштабирование контента низкого разрешения до формата 4K.

Минусы:

В ярко освещенной комнате черные цвета могут казаться слегка сероватыми.

Базовой яркости в стандартном режиме (SDR) с трудом хватает для борьбы с интенсивными солнечными лучами.

HDR-яркости недостаточно для мощного отображения крупных светлых участков.

Традиционное для Samsung отсутствие поддержки популярного формата Dolby Vision (доступен только HDR10+).

Изображение Samsung S85F Фото: TechRadar

Цены в Украине

Samsung S85F — это отличный телевизор для смешанного использования. Он совершенно не ощущается "бюджетным" аппаратом, предлагая пользователям картинку кинематографического уровня для вечерних сеансов и полный пакет геймерских функций.

Актуальные цены на популярные диагонали в Украине:

Samsung OLED 55" QE55S85F — 68 999 грн.

Samsung OLED 65" QE65S85F — 94 999 грн.

