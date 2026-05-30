Claude Opus 4.8 уже тут: ШІ-модель стала чеснішою, краще пише код і не тільки (фото)
Компанія Anthropic передову показала мовну Claude Opus 4.8 з поліпшеними навичками програмування, фінансової аналітики та роботи з агентами.
Нейромережа стала працювати в 2,5 раза швидше і навчилася чесно визнавати свої помилки, пише портал MacRumors.
Результати тестів
Тестувальники відзначають, що версія Opus 4.8 стала надійнішою при виконанні складних багатоступеневих завдань. Модель у чотири рази рідше пропускає помилки в написаному коді порівняно з версією 4.7. ШІ тепер частіше попереджає користувача про свою невпевненість і уникає необґрунтованих тверджень, демонструючи низький рівень генерації неправдивої інформації.
У тестах написання коду SWE-Bench Pro нейромережа набрала 69,2%, обійшовши конкурентів GPT-5.5 і Gemini 3.1 Pro. При цьому рішення від OpenAI поки що зберігає лідерство в специфічних бенчмарках термінального кодингу.
Швидкість роботи та нові інструменти
Розробники значно оптимізували платформу. Швидкий режим (fast mode) тепер генерує відповіді в 2,5 раза швидше і обходиться розробникам за API втричі дешевше за минулі версії. Для звичайних користувачів вартість базових тарифів залишилася без змін.
Разом із релізом моделі Anthropic додала кілька нових функцій:
- Dynamic workflows. Інструмент дає змогу ШІ планувати роботу і керувати сотнями паралельних субагентів. Нейромережа здатна проводити масштабні міграції баз даних, переписуючи сотні тисяч рядків коду за одну сесію. Функція доступна в корпоративних тарифах Enterprise, Team і Max.
- Effort control. Користувачі сервісу Claude.ai можуть вручну регулювати "зусилля" нейромережі. Зниження параметра прискорює видачу відповіді та економить ліміти запитів. За замовчуванням встановлено високий рівень зусиль для максимальної якості результату.
- Messages API. Розробники отримали можливість змінювати системні інструкції для ШІ прямо під час виконання завдання, додаючи нові ввідні в масив повідомлень.
Найближчими тижнями компанія планує випустити революційну модель класу Mythos. Зараз цей надрозумний ШІ проходить закрите тестування в декількох організаціях для точного налаштування систем безпеки.
Раніше повідомлялося, що OpenAI допоможе вивчити вплив ШІ на українську освіту.
Також Фокус писав про перші враження від Xiaomi 17T Pro.