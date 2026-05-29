Батарея 7000 мАг, екран 6,9 дюйма, зарядка за півгодини: перші враження від Xiaomi 17T Pro

Смартфон Xiaomi 17T Pro не змінює кардинально уявлення про субфлагманські пристрої. І все ж це один з найкращих телефонів у своєму ціновому сегменті, у якого є свої плюси і мінуси.

Xiaomi 17T Pro являє собою трохи поліпшену версію смартфона Xiaomi 15T Pro, випущеного минулого року. Особливо багато змін немає, але більш швидкий процесор, більш ємний акумулятор і більш швидка зарядка можуть порадувати користувачів. Експерти порталу Tech Radar зробили огляд нового смартфона Xiaomi 17T Pro і розповіли про те, в чому його переваги і чим він може не сподобатися, враховуючи свою ціну.

Xiaomi 17T Pro: короткий огляд

Xiaomi 17T Pro має зовнішній вигляд і багато в чому повторює характеристики торішньої моделі Xiaomi 15T Pro. Але тепер він має батарею ємністю 7000 мАг порівняно з 5500 мАг у 15T Pro. Новий телефон заряджається швидше завдяки дротовій зарядці потужністю 100 Вт. Усередині встановлений більш новий і швидкий процесор. В іншому, це той самий телефон із тими самими характеристиками екрана, тим самим апаратним забезпеченням камери й аналогічними програмними функціями, що й у попередника. Це означає, що Xiaomi 17T Pro може бути не особливо цікавий тим, хто вже придбав 15T Pro.

Надширококутна камера Xiaomi 17T Pro не вражає. У неї набагато нижча роздільна здатність, ніж у інших камер, і відсутній автофокус. Що стосується продуктивності, у експертів немає до неї претензій.

Батарея зазвичай тримає заряд трохи менше ніж півтора дня, хоча експерти очікували від неї більшого часу автономної роботи. Одним із плюсів Xiaomi 17T Pro є швидка швидкість зарядки. Новий смарфон не можна назвати революційним пристроєм, але Xiaomi 17T Pro виділяється як один із найкращих у своєму ціновому діапазоні.

Xiaomi 17T Pro має зовнішній вигляд і багато в чому повторює характеристики торішньої моделі Xiaomi 15T Pro Фото: Xiaomi

Xiaomi 17T Pro: характеристики

Розміри: 162,2 x 77,5 x 8,25 мм

Вага: 219 г

ОС: Hyper OS 3, на базі Android 16

Екран: 6,9-дюймовий OLED, частота оновлення 144 Гц, пікова яскравість 3500 ніт

Роздільна здатність: 1280 x 2772 пікселів

Процесор: MediaTek Dimensity 9500

Оперативна пам'ять: 12 ГБ

Вбудована пам'ять: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ

Батаерея: 7000 мАг, дротова зарядка потужністю 100 Вт, бездротова зарядка потужністю 50 Вт

Камера: 50-мегапіксельний основний сенсор, 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 50-мегапіксельний телеоб'єктив із 5-кратним зумом

Фронтальна камера: 32 Мп

Xiaomi 17T Pro: ціна

Ціна на смартфон Xiaomi 17T Pro в Україні становить від 36 499 до 38 999 грн за базову конфігурацію (12/256 ГБ або 12/512 ГБ) залежно від магазину.

Огляд Xiaomi 17T Pro: дизайн

Xiaomi 17T Pro має майже ідентичний вигляд до минулорічної моделі 15T Pro. Єдина помітна зміна в дизайні — це відсутність скошеного краю навколо модуля камери. Виступ камери здається меншим на новій моделі, але насправді товщина приблизно така сама.

Це досить великий телефон, приблизно такого ж розміру, як iPhone 17 Pro Max. Бічні грані виконані з алюмінію, а задня панель виглядає і відчувається як скло, але насправді це посилена пластикова і скловолоконна панель.

Телефон має ступінь захисту IP68 від пилу та води. Екран покритий захисним склом Corning Gorilla Glass, яке має непогано захищати від подряпин.

Ціна на смартфон Xiaomi 17T Pro в Україні становить від 36 499 до 38 999 грн за базову конфігурацію Фото: Xiaomi

Огляд Xiaomi 17T Pro: екран

Телефон має великий екран із тонкими симетричними рамками з усіх боків. Хоча екран має частоту оновлення 144 Гц, але додатків, яким напрочуд потрібні такі параметри, дуже мало.

У телефона яскравий екран, а тому ним добре користуватися як при яскравому денному світлі, так і перегляді контенту пізно ввечері. Xiaomi заявляє про пікову яскравість у 3500 ніт, але до цих вимірювань завжди слід ставитися з обережністю.

В іншому, екран забезпечує те, що можна очікувати від високоякісної OLED-панелі. Рівень чорного бездоганний, кольори яскраві, а HDR-контент виглядає чудово.

Огляд Xiaomi 17T Pro: камера

Основна камера Xiaomi 17T Pro Фото: Xiaomi

Основна камера оснащена досить великим 1/1,3-дюймовим сенсором, який приблизно відповідає основному сенсору iPhone 17 Pro. Також є телеоб'єктив з 5-кратним зумом з оптичною стабілізацією зображення і можливістю фокусування з відстані всього 30 см.

Менш вражає надширококутна камера. Вона має роздільну здатність лише 12 Мп і фіксований фокус, тому її не можна використовувати для зйомки крупним планом. Надширококутна камера практично марна в умовах низької освітленості, але якщо ви будете використовувати основний і телеоб'єктив, то зможете отримати чудові знімки.

На передній панелі розташована 32-мегапіксельна фронтальна камера. Вона має ті самі характеристики, що 15T Pro. Це ж стосується і камер на задній панелі. Фронтальна камера не має автофокусу, тому групові знімки не завжди виглядатимуть такими чіткими, якими могли б бути.

Загалом основна система камер Xiaomi 17T Pro є однією з найкращих у своєму ціновому сегменті.

Огляд Xiaomi 17T Pro: продуктивність

Xiaomi 17T Pro працює на процесорі MediaTek Dimensity 9500, який є дуже потужним. Телефон працює швидко, незалежно від виконуваних завдань. Хоча вимогливі ігри на високих налаштуваннях можуть виявитися проблемою для цього процесора.

Корпус телефону доволі сильно нагрівається через деякий час, але істотного зниження продуктивності не спостерігається.

Динаміки телефону вражають. Вони можуть звучати доволі голосно, відтворюють деталізовані високі частоти та мають кращу передачу басів, ніж більшість динаміків телефонів у цьому ціновому діапазоні.

Огляд Xiaomi 17T Pro: батарея і час автономної роботи

Xiaomi 17T Pro володіє найбільшим акумулятором, ємністю в 7000 мАг, серед усіх телефонів Xiaomi на сьогоднішній день, перевершуючи флагманські моделі бренду.

З таким великим акумулятором експерти очікували більшого часу автономної роботи, але на одному заряді телефон працює приблизно півтора дня. Але все залежить від інтенсивності використання.

За допомогою дротової зарядки потужністю 100 Вт зарядити телефон з нуля до більш ніж 50% можна за півгодини.

Xiaomi 17T Pro: варто купувати чи ні

Купувати цей телефон варто, якщо вам потрібен відмінний камерофон за нижчою ціною. У камери Xiaomi 17T Pro є багато функцій більш дорогих телефонів бренду. Також цей телефон можна вибирати, якщо вам потрібна висока продуктивність і тривалий час автономної роботи.

Купувати цей телефон не варто, якщо у вас вже є Xiaomi 15T Pro. Змін порівняно з минулорічною моделлю не так багато. Не варто обирати цей смартфон, якщо вам подобаються надширококутні фотографії.

Нагадуємо, що в червні з'явиться новий середньобюджетний смартфон з батареєю ємністю 10 000 мАг і ударостійким корпусом.