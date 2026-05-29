Батарея 7000 мАч, экран 6,9 дюйма, зарядка за полчаса: первые впечатления от Xiaomi 17T Pro

Смартфон Xiaomi 17T Pro не меняет кардинально представление о субфлагманских устройствах. И все же это один из лучших телефонов в своем ценовом сегменте, у которого есть свои плюсы и минусы.

Xiaomi 17T Pro представляет собой немного улучшенную версию смартфона Xiaomi 15T Pro, выпущенного в прошлом году. Особенно много изменений нет, но более быстрый процессор, более емкий аккумулятор и более быстрая зарядка могут порадовать пользователей. Эксперты портала Tech Radar сделали обзор нового смартфона Xiaomi 17T Pro и рассказали о том, в чем его преимущества и чем он может не понравиться, учитывая свою цену.

Xiaomi 17T Pro: короткий обзор

Xiaomi 17T Pro имеет внешний вид и во многом повторяет характеристики прошлогодней модели Xiaomi 15T Pro. Но теперь он имеет батарею емкостью 7000 мАч по сравнению с 5500 мАч у 15T Pro. Новый телефон заряжается быстрее благодаря проводной зарядке мощностью 100 Вт. Внутри установлен более новый и быстрый процессор. В остальном, это тот же телефон с теми же характеристиками экрана, тем же аппаратным обеспечением камеры и аналогичными программными функциями, что и у предшественника. Это означает, что Xiaomi 17T Pro может быть не особенно интересен тем, кто уже приобрел 15T Pro.

Сверхширокоугольная камера Xiaomi 17T Pro не впечатляет. У нее гораздо более низкое разрешение, чем у других камер, и отсутствует автофокус. Что касается производительности, у экспертов нет к ней претензий.

Батарея обычно держит заряд чуть меньше полутора дней, хотя эксперты ожидали от нее большего времени автономной работы. Одним из плюсов Xiaomi 17T Pro является быстрая скорость зарядки. Новый смарфон нельзя назвать революционным устройством, но Xiaomi 17T Pro выделяется как один из лучших в своем ценовом диапазоне.

Xiaomi 17T Pro: характеристики

Размеры: 162,2 x 77,5 x 8,25 мм

Вес: 219 г

ОС: Hyper OS 3, на базе Android 16

Экран: 6,9-дюймовый OLED, частота обновления 144 Гц, пиковая яркость 3500 нит

Разрешение: 1280 x 2772 пикселей

Процессор: MediaTek Dimensity 9500

Оперативная память: 12 ГБ

Встроенная память: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ

Батаерея: 7000 мАч, проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт

Камера: 50-мегапиксельный основной сенсор, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным зумом

Фронтальная камера: 32 Мп

Xiaomi 17T Pro: цена

Цена на смартфон Xiaomi 17T Pro в Украине составляет от 36 499 до 38 999 грн за базовую конфигурацию (12/256 ГБ или 12/512 ГБ) в зависимости от магазина.

Обзор Xiaomi 17T Pro: дизайн

Xiaomi 17T Pro выглядит почти идентично прошлогодней модели 15T Pro. Единственное заметное изменение в дизайне — это отсутствие скошенного края вокруг модуля камеры. Выступ камеры кажется меньше на новой модели, но на самом деле толщина примерно такая же.

Это довольно большой телефон, примерно такого же размера, как iPhone 17 Pro Max. Боковые грани выполнены из алюминия, а задняя панель выглядит и ощущается как стекло, но на самом деле это усиленная пластиковая и стекловолоконная панель.

Телефон имеет степень защиты IP68 от пыли и воды. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass, которое должно неплохо защищать от царапин.

Обзор Xiaomi 17T Pro: экран

Телефон имеет большой экран с тонкими симметричными рамками со всех сторон. Хотя экран имеет частоту обновления 144 Гц, но приложений, которым удивительно нужны такие параметры, очень мало.

У телефона яркий экран, а потому им хорошо пользоваться как при ярком дневном свете, так и просмотре контента поздно вечером. Xiaomi заявляет о пиковой яркости в 3500 нит, но к этим измерениям всегда следует относиться с осторожностью.

В остальном, экран обеспечивает то, что можно ожидать от высококачественной OLED-панели. Уровень черного безупречен, цвета яркие, а HDR-контент выглядит превосходно.

Обзор Xiaomi 17T Pro: камера

Основная камера оснащена довольно крупным 1/1,3-дюймовым сенсором, примерно соответствующим основному сенсору iPhone 17 Pro. Также имеется телеобъектив с 5-кратным зумом с оптической стабилизацией изображения и возможностью фокусировки с расстояния всего 30 см.

Менее впечатляет сверхширокоугольная камера. Она имеет разрешение всего 12 Мп и фиксированный фокус, поэтому ее нельзя использовать для съемки крупным планом.Сверхширокоугольная камера практически бесполезна в условиях низкой освещенности, но если вы будете использовать основной и телеобъектив, то сможете получить отличные снимки.

На передней панели расположена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Она имеет те же характеристики, что 15T Pro. Это же касается и камер на задней панели. Фронтальная камера не имеет автофокуса, поэтому групповые снимки не всегда будут выглядеть такими четкими, какими могли бы быть.

В целом основная система камер Xiaomi 17T Pro является одной из лучших в своем ценовом сегменте.

Обзор Xiaomi 17T Pro: производительность

Xiaomi 17T Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 9500, который является очень мощным. Телефон работает быстро, независимо от выполняемых задач. Хотя требовательные игры на высоких настройках могут оказаться проблемой для данного процессора.

Корпус телефона довольно сильно нагревается через некоторое время, но существенного снижения производительности не наблюдается.

Динамики телефона впечатляют. Они могут звучать довольно громко, воспроизводят детализированные высокие частоты и имеют лучшую передачу басов, чем большинство динамиков телефонов в этом ценовом диапазоне.

Обзор Xiaomi 17T Pro: батарея и время автономной работы

Xiaomi 17T Pro обладает самым большим аккумулятором, емкостью в 7000 мАч, среди всех телефонов Xiaomi на сегодняшний день, превосходя флагманские модели бренда.

С таким большим аккумулятором эксперты ожидали большего времени автономной работы, но на одном заряде телефон работает примерно полтора дня. Но все зависит от интенсивности использования.

С помощью проводной зарядки мощностью 100 Вт зарядить телефон с нуля до более чем 50% можно за полчаса.

Xiaomi 17T Pro: стоит ли покупать или нет

Покупать этот телефон стоит, если вам нужен отличный камерофон по более низкой цене. У камеры Xiaomi 17T Pro есть многие функции более дорогих телефонов бренда. Также этот телефон можно выбирать, если вам нужна высокая производительность и длительное время автономной работы.

Покупать этот телефон не стоит, если у вас уже есть Xiaomi 15T Pro. Изменений по сравнению с прошлогодней моделью не так много. Не стоит выбирать этот смартфон, если вам нравятся сверхширокоугольные фотографии.

