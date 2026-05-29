Батарея 10 000 мАч и ударопрочный корпус: в июне появится новый бюджетный смартфон

В сеть попала информация о новом телефоне Honor X80 с 6,8-дюймовым экраном, запуск которого запланирован на июнь 2026 года.

Согласно информации инсайдеров, которая появилась в сети, компания Honor в июне собирается предоставить новый смартфон серии Honor X. Предполагается, что это может быть Honor X80. Что о нем известно, пишет Gizmochina.

По словам инсайдеров, Honor X80 будет иметь 6,8-дюймовый LTPS OLED-экран с разрешением 1,5K и частототой обновления 120 Гц.

Как сообщается, смартфон будет иметь батарею емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Хотя Honor уже выпустила несколько смартфонов с батареями емкостью 10 000 мАч, это будет первая модель серии X с таким большим аккумулятором.

Ожидается, что Honor X80 будет работать на процессоре Snapdragon 6. Возможно, это будет Snapdragon 6 Gen 5. Как и его предшественник Honor X70, новый смартфон, по слухам, будет иметь ударопрочный корпус.

Відео дня

Инсайдеры утверждают, что Honor X80 будет иметь четыре цвета: черный, белый, красный и оранжевый. Предполагается, что этот смартфон может показать хорошие результаты продаж, ведь прошлогодний Honor X70, как сообщается, был продан в количестве почти 7 миллионов единиц.

Для сравнения, Honor X70 имел 6,79-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц Фото: Honor

Для сравнения, Honor X70 имел 6,79-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Он работал на процессоре Snapdragon 6 Gen 4 и имел батарею емкостью 8300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Этот смартфон стоил примерно от 280 до 380 долларов в зависимости от конфигурации, а потому относится как к бюджетному, так и среднебюджетному сегменту. Возможно, Honor X80 будет продаваться в том же ценовом диапазоне.

Фокус уже писал о том, какой компактный флагман 2026 года выбрать: Oppo Find X9s или Xiaomi 17. Они представляют собой две совершенно разные философии флагманских смартфонов. Первый имеет сбалансированную производительность и более выгодную цену, в второй — более продвинутые камеры и функции.

Напоминаем также, что RedMagic 11S Pro от суббренда Nubia продемонстрировал первоклассную производительность, что делает его претендентом на звание лучшего игрового смартфона 2026 года.