Батарея 10 000 мАг і ударостійкий корпус: у червні з'явиться новий бюджетний смартфон

У мережу потрапила інформація про новий телефон Honor X80 із 6,8-дюймовим екраном, запуск якого заплановано на червень 2026 року.

Згідно з інформацією інсайдерів, яка з'явилася в мережі, компанія Honor у червні збирається надати новий смартфон серії Honor X. Передбачається, що це може бути Honor X80. Що про нього відомо, пише Gizmochina.

За словами інсайдерів, Honor X80 матиме 6,8-дюймовий LTPS OLED-екран з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц.

Як повідомляється, смартфон матиме батарею ємністю 10 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 90 Вт. Хоча Honor вже випустила кілька смартфонів з батареями ємністю 10 000 мАг, це буде перша модель серії X з таким великим акумулятором.

Очікується, що Honor X80 працюватиме на процесорі Snapdragon 6. Можливо, це буде Snapdragon 6 Gen 5. Як і його попередник Honor X70, новий смартфон, за чутками, матиме ударостійкий корпус.

Відео дня

Інсайдери стверджують, що Honor X80 матиме чотири кольори: чорний, білий, червоний і помаранчевий. Передбачається, що цей смартфон може показати хороші результати продажів, адже минулорічний Honor X70, як повідомляється, був проданий у кількості майже 7 мільйонів одиниць.

Для порівняння, Honor X70 мав 6,79-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц. Фото: Honor

Для порівняння, Honor X70 мав 6,79-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц. Він працював на процесорі Snapdragon 6 Gen 4 і мав батарею ємністю 8300 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 80 Вт. Цей смартфон коштував приблизно від 280 до 380 доларів залежно від конфігурації, а тому належить як до бюджетного, так і до середньобюджетного сегменту. Можливо, Honor X80 продаватиметься в тому ж ціновому діапазоні.

Фокус уже писав про те, який компактний флагман 2026 року вибрати: Oppo Find X9s або Xiaomi 17. Вони являють собою дві абсолютно різні філософії флагманських смартфонів. Перший має збалансовану продуктивність і вигіднішу ціну, другий — більш просунуті камери і функції.

Нагадуємо також, що RedMagic 11S Pro від суббренду Nubia продемонстрував першокласну продуктивність, що робить його претендентом на звання найкращого ігрового смартфона 2026 року.