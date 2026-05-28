Oppo Find X9s проти Xiaomi 17: який компактний флагман 2026 року обрати

Oppo Find X9s і Xiaomi 17 являють собою дві абсолютно різні філософії флагманських смартфонів. Перший має збалансовану продуктивність і вигіднішу ціну, другий — більш просунуті камери та функції.

Обидва телефони, Oppo Find X9s і Xiaomi 17, можуть порадувати любителів флагманських пристроїв. Якщо Oppo фокусується на тривалому часі автономної роботи, збалансованій продуктивності та вигідній ціні, то Xiaomi прагне надати преміальніший досвід завдяки передовій продуктивності та просунутим камерам. Експерти порталу Gizmochina порівняли два телефони і показали їхні сильні та слабкі сторони.

Oppo Find X9s і Xiaomi 17 Фото: Gizmochina

Oppo Find X9s: характеристики

AMOLED-екран діагоналлю 6,59 дюймів, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість 3600 ніт

Процесор: MediaTek Dimensity 9500s

Система з трьох основних камер на 50 Мп, фронтальна камера на 32 Мп

Батарея: 7025 мАг, дротова зарядка потужністю 80 Вт

ОС: Android 16.

Оперативна пам'ять: до 12 ГБ

Вбудована пам'ять: до 512 ГБ

Oppo Find X9s Фото: Oppo

Xiaomi 17: характеристики

LTPO AMOLED-екран діагоналлю 6,3 дюйма, частота оновлення 120 Гц, 120Hz, HDR10+

Процесор: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Система з трьох основних камер на 50 Мп, фронтальна камера на 50 Мп

Батарея: 6330 мАг, дротова зарядка потужністю 100 Вт, бездротова зарядка потужністю 50 Вт

ОС: Android 16.

Оперативна пам'ять: до 16 ГБ

Вбудована пам'ять: до 1 ТБ

Xiaomi 17 Фото: Xiaomi

Oppo Find X9s проти Xiaomi 17: екран

Обидва смартфони пропонують преміальний дизайн, але вони орієнтовані на різні категорії користувачів. Oppo більше фокусується на практичності. Експерти вважають, що цей телефон більше підходить для тривалого повсякденного використання. Xiaomi являє собою більш виражену флагманську модель з більш розкішним дизайном і цей телефон тонший і трохи менший.

AMOLED-екран Oppo Find X9s має хороший рівень яскравості, а отже, він підходить для ігор і перегляду відео. Але екран Xiaomi 17 має більш просунуте налаштування кольору, а тому фото і відео виглядають на ньому більш насичено.

Xiaomi 17 загалом відчувається більш преміальним, але Oppo Find X9s пропонує більший і зручніший дисплей для повсякденних розваг.

Oppo Find X9s проти Xiaomi 17: продуктивність

Обидва смартфони оснащені потужними процесорами флагманського рівня, які забезпечують високу швидкість роботи та відмінну продуктивність в іграх. Але Xiaomi явно лідирує за чистою потужністю і графічною продуктивністю. Хоча в Oppo додатки відкриваються швидко, а система охолодження здається добре збалансованою.

Насправді багато користувачів можуть не помітити різниці в продуктивності двох смартфонів, якщо не будуть задіяні надзвичайно ресурсомісткі завдання.

Oppo Find X9s проти Xiaomi 17: батарея

У плані ємності акумулятора Oppo явно виграє. На одному заряді телефон може працювати цілий день навіть при активному використанні. При цьому батарея заряджається досить швидко.

Але у Xiaomi швидша зарядка потужністю 100 Вт, а отже, він заряджається ще швидше, хоча час автономної роботи у нього менший.

Oppo Find X9s проти Xiaomi 17: камера

Обидва смартфони оснащені потрійними 50-мегапіксельними основними камерами, але створені ними фотографії відрізняються.

У Oppo виходять збалансовані та природні фотографії з більш м'якою обробкою. Камера працює стабільно і надійно в більшості умов освітлення. У Xiaomi камери захоплюють більше деталей, мають ширший динамічний діапазон і поліпшену продуктивність при слабкому освітленні. Для творців відеоконтенту краще підійде Xiaomi 17.

Oppo має якісну 32-мегапіксельну фронтальну камеру, яка забезпечує природні відтінки шкіри та стабільний відеозапис. Xiaomi пропонує більш чітку 50-мегапіксельну фронтальну камеру з автофокусом і підтримкою запису HDR10+. Хоча Xiaomi 17 має більш просунуті камери, для звичайних користувачів може бути достатньо рівня камер Oppo Find X9s.

Oppo Find X9s проти Xiaomi 17: ціна

Ціна Oppo Find X9s починається від 730 доларів (приблизно 32 000 гривень за поточним курсом), а ціна Xiaomi 17 починається від 1000 доларів (приблизно 44 000 гривень за поточним курсом). Ціни можуть відрізнятися залежно від країни і продавця.

Oppo Find X9s проти Xiaomi 17: що краще

Смартфон Oppo Find X9s позиціонується як "убивця флагманів" з преміальними характеристиками за більш доступною ціною. Смартфон Xiaomi 17 орієнтується на покупців, які хочуть отримати найостанніші флагманські технології і не надто обмежені в бюджеті.

Oppo Find X9s здається чудовим варіантом за співвідношенням ціни та якості, враховуючи його батарею, екран і потужну камеру. Xiaomi 17 виправдовує вищу ціну потужнішим процесором, передовим апаратним забезпеченням камери, розширеними можливостями відеозйомки і підтримкою бездротової зарядки.

