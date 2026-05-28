Oppo Find X9s против Xiaomi 17: какой компактный флагман 2026 года выбрать

Oppo Find X9s и Xiaomi 17 представляют собой две совершенно разные философии флагманских смартфонов. Первый имеет сбалансированную производительность и более выгодную цену, в второй - более продвинутые камеры и функции.

Оба телефона, Oppo Find X9s и Xiaomi 17, могут порадовать любителей флагманских устройств. Если Oppo фокусируется на длительном времени автономной работы, сбалансированной производительности и выгодной цене, то Xiaomi стремится дать более премиальный опыт благодаря передовой производительности и продвинутым камерам. Эксперты портала Gizmochina сравнили два телефона и показали их сильные и слабые стороны.

Oppo Find X9s и Xiaomi 17

Oppo Find X9s: характеристики

AMOLED-экран диагональю 6,59 дюймов, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 3600 нит

Процессор: MediaTek Dimensity 9500s

Система из трех основных камер на 50 Мп, фронтальная камера на 32 Мп

Батарея: 7025 мАч, проводная зарядка мощностью 80 Вт

ОС: Android 16.

Оперативная память: до 12 ГБ

Встроенная память: до 512 ГБ

Oppo Find X9s

Xiaomi 17: характеристики

LTPO AMOLED-экран диагональю 6,3 дюйма, частота обновления 120 Гц, 120Hz, HDR10+

Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Система из трех основных камер на 50 Мп, фронтальная камера на 50 Мп

Батарея: 6330 мАч, проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт

ОС: Android 16.

Оперативная память: до 16 ГБ

Встроенная память: до 1 ТБ

Xiaomi 17

Oppo Find X9s против Xiaomi 17: экран

Оба смартфона предлагают премиальный дизайн, но они ориентированы на разные категории пользователей. Oppo больше фокусируется на практичности. Эксперты считают, что этот телефон больше подходит для длительного повседневного использования. Xiaomi представляет собой более выраженную флагманскую модель с более роскошным дизайном и этот телефон тоньше и немного меньше.

AMOLED-экран Oppo Find X9s имеет хороший уровень яркости, а значит он походит для игр и просмотра видео. Но экран Xiaomi 17 имеет более продвинутую настройку цвета, а потому фото и видео выглядят на нем более насыщенно.

Xiaomi 17 в целом ощущается более премиальным, но Oppo Find X9s предлагает больший и более удобный дисплей для повседневных развлечений.

Oppo Find X9s против Xiaomi 17: производительность

Оба смартфона оснащены мощными процессорами флагманского уровня, которые обеспечивают высокую скорость работы отличную производительность в играх. Но Xiaomi явно лидирует по чистой мощности и графической производительности. Хотя у Oppo приложения открываются быстро, а система охлаждения кажется хорошо сбалансированной.

На самом деле многие пользователи могут не заметить разницы в производительности двух смартфонов, если не будут задействованы чрезвычайно ресурсоемкие задачи.

Oppo Find X9s против Xiaomi 17: батарея

В плане емкости аккумулятора Oppo явно выигрывает. На одном заряде телефон может работать целый день даже при активном использовании. При этом батарея заряжается достаточно быстро.

Но у Xiaomi более быстрая зарядка мощностью 100 Вт, а значит он заряжается еще быстрее, хотя время автономной работы у него меньше.

Oppo Find X9s против Xiaomi 17: камера

Оба смартфона оснащены тройными 50-мегапиксельными основными камерами, но созданные ими фотографии отличаются.

У Oppo получаются сбалансированные и естественные фотографии с более мягкой обработкой. Камера работает стабильно и надежно в большинстве условий освещения.У Xiaomi камеры захватывают больше деталей, имеют более широкий динамический диапазон и улучшенную производительность при слабом освещении. Для создателей видеоконтента лучше подойдет Xiaomi 17.

Oppo имеет качественную 32-мегапиксельную фронтальную камеру, которая обеспечивает естественные оттенки кожи и стабильную видеозапись. Xiaomi предлагает более четкую 50-мегапиксельную фронтальную камеру с автофокусом и поддержкой записи HDR10+. Хотя Xiaomi 17 имеет более продвинутые камеры, для обычных пользователей может быть достаточно уровня камер Oppo Find X9s.

Oppo Find X9s против Xiaomi 17: цена

Цена Oppo Find X9s начитается от 730 долларов (примерно 32 000 гривен по текущему курсу), а цена Xiaomi 17 начинается от 1000 долларов (примерно 44 000 гривен по текущему курсу). Цены могут отличаться в зависимости от страны и продавца.

Oppo Find X9s против Xiaomi 17: что лучше

Смартфон Oppo Find X9s позиционируется как "убийца флагманов" с премиальными характеристиками по более доступной цене. Смартфон Xiaomi 17 ориентируется на покупателей, которые хотят получить самые последние флагманские технологии и не слишком ограничены в бюджете.

Oppo Find X9s кажется отличным вариантом по соотношению цены и качества, учитывая его батарею, экран и мощную камеру. Xiaomi 17 оправдывает более высокую цену более мощным процессором, передовым аппаратным обеспечением камеры, расширенными возможностями видеосъемки и поддержкой беспроводной зарядки.

