Мощнее iPhone 17 Pro и Galaxy S26 Ultra: более дешевый смартфон поразил во время тестов (фото)

RedMagic 11S Pro от суббренда Nubia продемонстрировал первоклассную производительность, что делает его претендентом на звание лучшего игрового смартфона 2026 года.

Ожидается, что смартфон RedMagic 11S Pro официально выйдет на мировые рынки. Результатами тестирования устройства поделился эксперт портала PhoneArena.

RedMagic 11S Pro оснащен более мощной версией процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 под названием Leading Version. Разница заключается в том, что два ядра Prime разогнаны до 4,74 ГГц в Leading Version, по сравнению с 4,61 ГГц в стандартном Gen 5.

RedMagic 11S Pro Фото: PhoneArena

Смартфон получил множество игровых функций, а также сверхсовременную систему пассивного и активного охлаждения. Тесты также показали, что RedMagic 11S Pro быстрый, почти как iPad Pro M5 от Apple.

Тестирование RedMagic 11S Pro

RedMagic 11S Pro Фото: PhoneArena

Сначала эксперт сравнил графическую производительность RedMagic 11S Pro и флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra через 3D Mark, начав с очень требовательного стресс-теста Wild Life Extreme. Этот тест длится 20 минут подряд и сильно нагревает устройства.

Відео дня

Важно

Лучшие смартфоны с мощным процессором: топ 5 моделей на 2026 год (фото)

Galaxy S26 Ultra смог набрать солидные 7801 баллов в лучшем цикле, однако далее показатель снизился до постоянного балла 3741 из-за нагрева. В свою очередь RedMagic 11S Pro набрал 8236 баллов в лучшем цикле и 6564 в худшем, что стало возможным благодаря усовершенствованной системе охлаждения.

Для сравнения, iPhone 17 Pro получил 5914 баллов в лучшем цикле. В худшем цикле он показал лишь 3506 баллов, что почти вдвое ниже показателя, чем у RedMagic 11S Pro.

Общая производительность RedMagic 11S Pro, измеренная через GeekBench, также была очень высокой. Например, в одноядерном тесте смартфон совсем немного уступает Galaxy S26 Ultra, однако превосходит iPhone 17 Pro и 13-дюймовый iPad Pro.

Начальная цена RedMagic 11S Pro — 850 долларов (около 37 617 грн).

Напомним, HMD готовится выпустить недорогой смартфон с большим дисплеем и мощным аккумулятором.

Фокус также сообщал, что бюджетный Motorola Moto G87 может похвастаться удивительно прочным корпусом.