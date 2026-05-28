Потужніший за iPhone 17 Pro та Galaxy S26 Ultra: дешевший смартфон вразив під час тестів (фото)

RedMagic 11S Pro від суббренду Nubia продемонстрував першокласну продуктивність, що робить його претендентом на звання найкращого ігрового смартфона 2026 року.

Очікується, що смартфон RedMagic 11S Pro офіційно вийде на світові ринки. Результатами тестування пристрою поділився експерт порталу PhoneArena.

RedMagic 11S Pro оснащений потужнішою версією процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 під назвою Leading Version. Різниця полягає в тому, що два ядра Prime розігнані до 4,74 ГГц у Leading Version, порівняно з 4,61 ГГц у стандартному Gen 5.

Смартфон отримав безліч ігрових функцій, а також надсучасну систему пасивного та активного охолодження. Тести також показали, що RedMagic 11S Pro швидкий, майже як iPad Pro M5 від Apple.

Тестування RedMagic 11S Pro

Спочатку експерт порівняв графічну продуктивність RedMagic 11S Pro та флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra через 3D Mark, розпочавши з дуже вимогливого стрес-тесту Wild Life Extreme. Цей тест триває 20 хвилин поспіль і сильно нагріває пристрої.

Galaxy S26 Ultra зміг набрати солідні 7801 балів у найкращому циклі, проте далі показник знизився до постійного балу 3741 через нагрівання. Своєю чергою RedMagic 11S Pro набрав 8236 балів у найкращому циклі та 6564 у найгіршому, що стало можливим завдяки вдосконаленій системі охолодження.

Для порівняння, iPhone 17 Pro отримав 5914 балів у найкращому циклі. У найгіршому циклі він показав лише 3506 балів, що майже удвічі нижчий показник, ніж у RedMagic 11S Pro.

Загальна продуктивність RedMagic 11S Pro, виміряна через GeekBench, також була дуже високою. Наприклад, у одноядерному тесті смартфон зовсім трохи поступається Galaxy S26 Ultra, проте перевершує iPhone 17 Pro та 13-дюймовий iPad Pro.

Початкова ціна RedMagic 11S Pro — 850 доларів (близько 37 617 грн).

